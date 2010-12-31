-KARTAL TRANSFERLERİYLE ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Beşiktaş Futbol Takımı, 2010 yılında sportif alanda başarı gösteremezken, bu yılın içinde taraftarlarını daha çok yıldız transferleriyle sevindirdi. Geçen sezonun ikinci yarısıyla bu sezonun ilk yarısını kapsayan 2010 yılında teknik direktörler Mustafa Denizli ve Bernd Schuster ile çalışan siyah-beyazlı futbol takımı, bu iki teknik adamla kupa sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Mustafa Denizli ile tamamladı. Bu sezonun 2010 yılı bölümünde ligde ve kupada toplam 19 maç oynayan siyah-beyazlı takım, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 29 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 21 gol gördü. Geçen sezon kupada gruptan çıkamayan ''Kara Kartallar'', ligde de istediği sonucu elde edemedi. Ligi 64 puanla 4. sırada bitiren siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde ederek teselli buldu. -2010'UN İKİNCİ YARISINDA SCHUSTER VARDI- Siyah-beyazlı ekip, 2010 yılının ikinci bölümünde ise yoluna Alman teknik adam Bernd Schuster ile devam etti. Schuster ile sözleşme imzalayarak Avrupa'da gündem oluşturan Beşiktaş, buna rağmen 2010 yılının ikinci bölümünde de genel anlamda mutlu olacak sonuçlara ulaşamadı. -SCHUSTER YÖNETİMİNDE 19 GALİBİYET- ''Kara Kartallar'', Schuster yönetiminde ise 32 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptan çıkma iddiasını sürdürürken, ligde lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalarak şampiyonluk şansını zora soktu. -2010 YILINDA AVRUPA'DA SEVİNDİ- Türkiye'de 2010 yılında istediği sonuçlara alamayan Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise başarılı sonuçlara imza attı. Bu sezon Schuster yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, başarılı sonuçlarıyla taraftarlarını sevindirdi. Ön eleme ve grup mücadelesinde 12 maça çıkan Beşiktaş, 9 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece 1 kez yenildi. -TOPLAM 51 MAÇTA 28 GALİBİYET- Beşiktaş, 2010 yılında toplam 51 resmi maça çıkarken, 28 galibiyet elde etti. Oynadığı 51 maçtan 11'inden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 12 kez de mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Ligde 2010 yılında 33 maç oynayan ''Kara Kartallar'', 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi alırken, kupada ise 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti. Beşiktaş, 2010 yılındaki 51 maçta ise 86 gol atıp, 49 gol yedi. -YABANCI YILDIZLARLA GÜNDEM YARATTI- Siyah-beyazlı ekip, 2010 yılında sahada aldığı sonuçlardan çok kadrosuna dahil ettiği yıldız oyuncularla gündem yarattı. Mustafa Denizli'nin ardından teknik direktörlüğe Bernd Schuster'i getiren Beşiktaş, kazandığı maçlardan ziyade transfer ettiği oyuncularla taraftarlarını sevindirdi. Sezon başında Real Madrid'den Guti'yi ve Inter'den de Quaresma'yı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı yönetim, transfer bombalarını bu yılın son günlerinde de patlatmaya devam etti. 2010 yılını Portekizli oyuncular Simao, Fernandes ve Almeida'yı alarak kapatan Beşiktaş, bu transferleriyle 2011 yılına ise daha umutlu girdi.