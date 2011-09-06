-Kartal transfere 45 milyon avro verecek İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - 2011-12 sezonu ilk transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağlayan, takımın başına yeni bir teknik direktör getiren, kiralık oynayan 2 futbolcusunun da bonservislerini alan Beşiktaş, yaptığı bu transferlere 4 yıl için maç başı ücretleri hariç, bonservis bedelleriyle birlikte 45 milyon 493 bin avro ödeyecek. Tayfur Havutçu'nun şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından takımın başına Portekizli Carlos Carvalhal'i getiren siyah-beyazlılar, 4'ü yabancı, 10 futbolcu transfer ederken, geçen sezon kiralık oynayan Manuel Fernandes ve Ersan Adem Gülüm'ün de bonservislerini aldı. -Yeni transferler ve alacakları- Beşiktaş'ın yeni transferleri, sözleşme süreleri ve alacakları paralar şöyle: Carlos Carvalhal: 1 yıllık sözleşme. 500 bin avro alacak. Egemen Korkmaz: 4 yıllık sözleşme. Yıllık 1 milyon 100 bin avro, maç başına da 25 bin avro alacak. Toplam maliyeti 4 milyon 400 bin avro. Mustafa Pektemek: 4 yıllık sözleşme. ilk yıl 2 milyon TL, ikinci yıl 2 milyon 250 bin TL, üçüncü yıl 2 milyon 500 bin TL, son yıl 2 milyon 750 bin TL. Ayrıca ilk yıl maç başı 30, ikinci yıl maç başı 35, üçüncü yıl maç başı 40, son yıl da maç başı 45 bin TL ödenecek. Bonservisi için Gençlerbirliği Kulübü'ne 4 milyon avro verilecek. Toplam maliyeti 7 milyon 810 bin avro. Veli Kavlak: 4 yıllık sözleşme. İlk yıl 600 bin avro artı maç başı 10 bin avro, sonraki yıllar 400 bin avro artı maç başı 15 bin avro ödenecek. Bonservisi için Rapid Wien Kulübü'ne 750 bin avro verilecek. Toplam maliyeti 2 milyon 550 bin avro. Tanju Kayhan: 4 yıllık sözleşme. Yıllık 350 bin avro artı 11 bin avro maç başı ücret alacak. Bonservisi için Rapid Wien Kulübü'ne 1 milyon 50 bin lira ödenecek. Toplam maliyeti 2 milyon 450 bin avro. Burak Kaplan: 4 yıllık sözleşme. Yıllık 350 bin avro artı maç başı 11 bin avro ödenecek. Bonservis bedeli olarak kulübüne 650 bin avro verilecek. Toplam maliyeti 2 milyon 50 bin avro. Mehmet Akyüz: 4 yıllık sözleşme. İlk yılı 450 sonraki yıllarda sırasıyla 550, 700 ve 850 bin TL alacak. Ayrıca ilk yıl maç başı 25, sonraki yıllarda 30'ar bin TL alacak. Bonservis bedeli olarak Tavşanlı Linyitspor'a 900 bin TL ödenecek. Toplam maliyeti 1 milyon 383 bin avro. Sidnei: Kiralık. 1 milyon 100 bin avro ücret alacak. Kiralama bedeli olarak kulübüne 200 bin avro ödenecek. Toplam maliyeti 1 milyon 300 bin avro. Bebe: Kiralık. 700 bin avro ücret alacak. Kiralama bedeli olarak 1 milyon avro ödenecek. Toplam maliyeti 1 milyon 700 bin avro. Julio Alves: 5 yıllık sözleşme. Yıllık 300 bin avro alacak. Bonservisinin yarısına 3 milyon 100 bin avro ödenecek. Toplam maliyeti 4 milyon 600 bin avro. Edu: Kiralık. 1 milyon 150 bin avro alacak. Kulübüne kiralama bedeli olarak 500 bin avro ödenecek. Toplam maliyeti 1 milyon 650 bin avro. Manuel Fernandes: 3 yıllık sözleşme. İlk yıl 2 milyon, ikinci yıl 2 milyon 100, üçüncü yıl ise 2 milyon 200 bin avro alacak. Bonservisi için 2 milyon avro ödenecek. Toplam maliyeti 8 milyon 300 bin avro. Ersan Gülüm: 4 yıllık sözleşme. Yıllık 1 milyon 200 bin avro artı maç başı 20 bin avro alacak. Bonservis bedeli olarak 2 milyon avro ödenecek. Toplam maliyeti 6 milyon 800 bin avro.