-KARTAL ''TORKUL YAYLASI''NA KONACAK DÜZCE (A.A) - 04.02.2011 - Beşiktaş Kulübü, Düzce'de yaptırmayı planladığı tesisler için arsa arayışlarını sonlandırarak, alternatifler arasında Torkul Yaylası'nda karar kıldı. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Orhan Saka, mimar Metin Demir ve inşaat mühendisi Metin Taşdelen, geçen günlerde Düzce'ye gelerek Pürenli ve Torkul yaylaları ile Kurugöl mevkisinde incelemelerde bulunmuştu. Alınan bilgiye göre, yapılan incelemeler sonucunda tesis için belirlenecek yer, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na sunuldu. Yönetim kurulu, toplam 3 bin metrekare olarak planlanan tesisi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Torkul Yaylası'na yapmaya karar verdi. Tesis için Çevre ve Orman Bakanlığın'dan izin çalışmaları konusunda son aşamaya gelindiği ve Düzce Belediyesi'nin bu bölgeyi bedelsiz şekilde Beşiktaş'a verdiği belirtildi. Aynı zamanda bölgedeki birçok yatırımcının da tesis için bedelsiz çalışmalar yaparak katkıda bulunacağı bildirildi. Tesisin 3 bin metrekare alanda 1000 metrekare tamamen ağaçtan yapılmış kapalı alana sahip olacağı ve içinde restoran, 5 yıldızlı otel, sauna, hamam ve bütün amatör sporlara açık çok amaçlı spor kompleksi olacağı öğrenildi. Ayrıca içerisinde iki antrenman sahasının bulunacağı tesisin, Türkiye'deki bütün spor kulüplerine açık olacağı belirtildi.