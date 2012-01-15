-Kartal Timsah'ı avladı İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Beşiktaş, Bursaspor'u 3-1 yendi. Mücadelenin ikinci yarısında Bursaspor topa daha fazla sahip oldu. Beşiktaş, oyunu geride kabul edince konuk ekip rahat baskı kurdu. Ancak Bursaspor, baskısına rağmen rakip kale önünde istediği pozisyonları üretemedi. Beşiktaş, kötü oynadığı ikinci yarısının son dakikalarında bir diğer golcüsü Mustafa ile 83. dakikada golü buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. 61. dakikada Batalla'nın pasında sağ çaprazda ceza alanı içinde topla buluşan Sestak'ın sert şutunda, kaleci Rüştü son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. 82. dakikada Batalla'nın ara pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Ozan, kaleci Rüştü ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu, ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 83. dakikada Beşiktaş, kendisini rahatlatacak golü buldu. Fernandes'in sol çaprazdan ortasında arka direkte topla buluşan Almeida'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Topu önünde bulan Simao, altıpasın önündeki Mustafa'yı gördü. Bu futbolcu plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 88. dakikada Batalla'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Bangura, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta attı. 90 artı 2. dakikada Ernst'in pasında Fernandes'in üstünden atladığı topla buluşan Ekrem, sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu oyuncu, kötü bir vuruş yapınca kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Özgür Yankaya x, İsmail Şencan x, Mehmet Cem Hanoğlu xx Beşiktaş: Rüştü Reçber xx, Ekrem Dağ xx, İbrahim Toraman xx, Egemen Korkmaz xx, İsmail Köybaşı xx, Veli Kavlak xx, Ernst xxx, Necip Uysal xxx (Dk. 72 Simao xx), Fernandes xx, Edu xx (Dk. 80 Mustafa Pektemek xx), Almeida xx (Dk. 85 Sidnei x) Bursaspor: Carson xx, Hakan Aslantaş xx, Stepanov xx, İbrahim Öztürk xx, Vederson xx, Sestak xx, N'Diaye xx, Batalla xxx, Adem Koçak x (Dk. 79 Ömer Erdoğan x), Ozan İpek xx (Dk. 88 Mehmet Sak x), Turgay Bahadır xx (Dk. 71 Bangura x) Goller: Dk. 7 Almeida, Dk. 38 Edu, Dk. 83 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 36 Batalla (Bursaspor) Sarı Kartlar: Dk. 10 Ernst, Dk. 28 Egemen Korkmaz, Dk. 56 İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Dk. 50 Turgay Bahadır, Dk. 52 Adem Koçak (Bursaspor)