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Spor

KARTAL TİMSAH AVINDA İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 13:31

-KARTAL TİMSAH AVINDA İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 yenerek son 32 takım arasına kalan Beşiktaş'ta rota Spor Toto Süper Lig'e çevrildi. Siyah-beyazlılar, yarın BJK İnönü Stadı'nda Bursaspor ile oynayacakları zorlu karşılaşmayı kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş ile Bursaspor arasında saat 14.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.  Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Bobo, Rüştü, Ekrem, Onur, Nihat ve Ferrari, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. CSKA Sofya maçında sakatlanan futbolculardan Cenk'in yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenirken, Nobre ve Tabata'nın durumlarının ise bu akşam yapılacak son antrenmanda netlik kazanacağı bildirildi. Sakatlığı tam geçmeyen Quaresma'nın ise CSKA Sofya maçındaki gibi 18 kişilik kadroya alınabileceği ifade edildi. -NOBRE VE HILBERT, CEZA SINIRINDA- Beşiktaş'ta, Mert Nobre ve Roberto Hilbert sarı kart cezası sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan iki futbolcu, Bursaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Eskişehirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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