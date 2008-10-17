Kartal suni çimde çalıştı



Beşiktaş, 19 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşmadan 3 gün önce Ankara'ya giden siyah-beyazlılar, suni çime alışmak için Ankara 19 Mayıs Stadı'nda çalıştı.





Turkcell Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda sürdürdü.



Karşılaşmanın yapılacağı 19 Mayıs Stadı'nın çimlerinin suni olması nedeniyle maçtan üç gün önce Ankara'ya giden Beşiktaş, 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde çalıştı.



Denizli, antrenman öncesinde futbolcularıyla saha içinde yaklaşık 10 dakika süren bir görüşme yaptı. Antrenmanda, futbolcular, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından, Rüştü ile Hakan'ın koruduğu kalelere verkaç ile şut çalışması yaptı. Denizli'nin talimatıyla, suni çim zaman zaman ıslatılırken ilk 50 dakikası basına açık olan antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Ankara'ya gelemeyen Gökhan Zan, Serdar Özkan, Batuhan Karadeniz, Aydın Karabulut katılmadı.



Basın mensuplarının görüntü almasının ardından, basına kapalı devam eden antrenmanda Denizli'nin futbolcularıyla taktik bir çalışma yaptığı öğrenildi.



Denizli: Sakatlıklar bizi etkilemez



Mustafa Denizli antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, sahaya uyum sağlamak için erken geldiklerini belirterek, Gençlerbirliği karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.



Denizli sakat oyuncuların çokluğuyla ilgili bir soruya, ''Takımda çok sayıda sakat futbolcu var. Her teknik direktör tam kadroyla çalışmak ister. Ama sakatlıklar ve cezalar futbolun içinde var. Sakatlıklar bizi etkilemez'' şeklinde cevap verdi.



Denizli, takım için sabit bir sistem düşünmediğini, maçın durumuna veya maçın gidişatına göre değişik sistemler deneyebileceklerini kaydetti.



Gazetecilerin ''Ertuğrul Sağlam'ın gidişine futbolcular üzüldü mü?'' şeklindeki sorusuna ise Denizli, ''Her takımda teknik direktörün takımdan ayrılması futbolcuları üzer. Ertuğrul Sağlam'ın gidişine de futbolcular tabiki üzüldü. Zaten üzülmeseler garip olurdu. Karşılıklı yaşanan ilişkilerden sonra bu normaldir. Futbolcuların, Ertuğrul Sağlam'ın gidişine üzülmelerine en çok ben seviniyorum. Bu, takımda sevginin olduğunu bir göstergesidir'' yanıtını verdi.

