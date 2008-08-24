Kartal sonradan açıldı

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekibin attığı gollerle 2-0 geriye düşen siya beyazlılar, karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala kaptan Delgado ile skor farkını bire indirmeyi başardılar. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Beşiktaş ik dakika sonra Brezilyalı yıldızı Bobo ile eşitlik sayısını antalyasor filelerine gönderdi.



Ve günün başarılı ismi Bobo son dakikada yeniden sahneye çıktı ve takımına glibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla Beşiktaş lige galibiyetle başlamış oldu, ligin yeni ekibi Antalyaspor ise 2-0'ı koruyamamanın şaşkınlığını yaşıyor.



Geçen sezonu 3. sırada bitiren ve bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı isimlerden Sivok ve Uğur İnceman Antalyaspor karşısında ilk onbirde maça başladılar. Sakatlığı yeni geçen Zapotocny de yedek kulübesinde oturdu.Sağlam forvette ise Bobo'yu tercih ederken Nobre'yi yedek kulübesinde oturttu.





ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bünyamin Gezer, Cem Satman, Asım Yusuf Öz

ANTALYASPOR: Ömer, Şenol, Dziewski, Bieniuk, Ali Zitouni, Ngewnya, Sedat, Abdullah, Serge Pacome Djehoua, Volkan (dk.57 Vahap), Uğur



BEŞİKTAŞ: Rüştü, Ali, Gökhan, Sivok, Tello, Cisse, Uğur (dk.46 Nobre), Holosko, Delgado, Aydın (dk.37 Serdar Özkan), Bobo

GOL: Bieniuk (dk.10) Serge Djehoua (dk.36) , Delgado (dk78), Bobo (dk 82, dk90)

SARI KART: Bieniuk, Zitouni (Antalya)





İLK YARI



1.dakikada maçın ilk fırsatını Antalya yakaladı. Sağdan çizgiye inen Serge Pacome topu boş durumda olan Ngewnya'ya bıraktı. Onun vuruşu direğin yanından auta gitti.



3.dakikada Tello topu Delgado'ya atmak istedi. Kalesini erken terk eden Ömer topu uzakaştırmayı başardı.



Maç çok atak başladı. Her iki takım da ilk dakikalarda önemli gol şansları buldu.



5.dakikada Bobo topu Delgado'ya bıraktı. Delgado'nun uzak mesafeden vuruşu bir hayli farkla auta gitti.



8.dakikada Bobo'nun pasında Cisse topla altıpasa yakın bir mesafede buluştu. Fakat hakem ofsaytı belirledi.



9.dakikada Antalya yine Serge ile tehlikeli geldi. Serge'nin vuruşunu Rüştü kornere çeldi.



GOL: 10.dakikada sağ kanattan gelen korner atışında topa gelişine vuran Bieniuk golü kaydetti. Antalyaspor 1-0 öne geçti.



14.dakikada Delgado topu Holosko'nun önüne bıraktı. Son anda kaleci Ömer atağı önledi.



Antalyaspor devamlı sağ kanadı kullanıyor. Bu kanattaki Aydın ve Tello zor anlar yaşıyor.



Karşılaşmanın ilk 20 dakikası geride kalırken maçta Antalyaspor'un üstünlüğü dikkat çekti. Sivok bazı hatalar yaparken Antalyaspor'un forvetleri Serge ve Ngewnya Beşiktaş kalesinde etkili oluyorlar. Cisse ise önceki maçlara göre daha ofansif oynuyor.



21.dakikada Cisse'nin şutu kaleci Ömer'de kaldı.



Maçta bu dakikalarda oyun biraz durdu. İlk dakikalarda yaşanan atakların yerini pas hataları almaya başladı.



29.dakikada Delgado şık çalımlarla rakiplerini geçti. Sağ taraftaki Holosko'ya bıraktı. Holosko'nun yakın mesafeden vuruşu auta gitti.



31.dakikada hakem su molası verdi.



33.dakikada Serge'nin ceza sahasının dışından vuruşunu kaleci Rüştü güçlükle kontrol edebildi.



Antalyaspor çok etkili geliyor.



36.dakikada Uğur uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşu Rüştü yine güçlükle kornere çelebildi.



GOL: 36.dakikada Serge Pacome Djehoua skoru 2-0'a çıkardı. Sağ kanattan Uğur'un ortasını Bobo ıskaladı. Topla buluşan Djehoua skoru 2-0'a çıkardı.



37.dakikada Aydın'ın yerine Serdar Özkan oyuna girdi.





İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

İkinci yarıya Ertuğrul Sağlam oyuna Nobre'yi alarak başladı. Uğur İnceman oyundan alındı.



İkinci yarıya Beşiktaş daha üstün başladı. Antalyaspor'un geriye çekildiği gözlemlenirken Beşiktaş ilk dakikalarda gol arıyor.



54.dakikada Bobo'nun kafa vuruşunu Antalyaspor kornere çeldi. Kornerden gelen topu Ömer uzaklaştırdı. Tello'nun gelişine vuruşu auta gitti.



57.dakikada Beşiktaş bastırmaya devam ediyor. Kornerden gelen topa Nobre çok iyi vurdu. Ömer güçlükle topu kornere çeldi. Beşiktaş üstüste bulduğu kornerlerden sonuç çıkaramadı.



58.dakikada Beşiktaş ceza sahası içinden çift vuruş kazandı. Beşiktaş için önemli bir gol şansı.



59.dakikada Beşiktaş'ta Delgado çift vuruşta topu Bobo'ya bıraktı. Bobo'nun vuruşu defanstan döndü. Yaşanan karambolde topu defans uzaklaştırdı. Beşiktaş önmeli bir gol şansından yararlanamadı.









MAÇTAN NOTLAR

Turkcell Süper Lig'in birinci haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını AK Parti Antalya Milletvekili ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de izledi.



Bu yıl Türkcell Süper Lig'e çıkan Antalyaspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Stadın yüzde 5'i olan 654 kişilik rakip takım taraftarlarının olduğu kale arkasına Beşiktaş taraftarları yerleştirildi.



Antalyaspor taraftarları arasına giren Beşiktaş taraftarları güvenlik güçlerince misafir takım için ayrılan bölüme gönderildi. Antalyaspor taraftarlarına maç girişinde 10 bin adet kırmızı beyaz karanfil ile Antalyaspor flamaları dağıtıldı.



Antalyaspor "Seni unutmayacağız Hasan abi" pankartı ile çıktı. Maçı, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu ve Antalya Valisi Alaaddin Yüksel birlikte izledi.

