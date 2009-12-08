Kartal son sözünü söylüyor

T24 - Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında bugün CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Avrupa Ligi için kazanmak ve Wolfsburg'un yenilmemesi şart.







Beşiktaş ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiyi telafi ve tur peşinde...



Beşiktaş için Avrupa'ya devam ya da tamam günü...



Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında bugün İstanbul'da Rus temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edebilmek için 1-0 veya 2 farklı skorla galip gelip, Wolfsburg'un da Manchester United karşısında puan almasını bekleyecek.



Beşiktaş ile CSKA Moskova arasında BJK İnönü Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Star TV'den naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı İsveçli hakem Martin Hansson yönetecek. Honsson'un yardımcılıklarını Henrik Andren ve Stefan Wittberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Martin Ingvarsson.





Kulaklar Almanya'da olacak



Beşiktaş'ta gözler BJK İnönü Stadı'nda, kulaklar ise Almanya'daki Wolfsburg-Manchester United maçında olacak.



B Grubu'nda 4 puana sahip olan siyah-beyazlılara, grubu 3. sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için CSKA Moskova karşısında alacağı galibiyet tek başına yetmeyecek.



Beşiktaş'ın 7 puana sahip olan Rus ekibini yenmesinin yanı sıra, yine 7 puana sahip olan Wolfsburg'un da gruptan çıkmayı garantileyen Manchester United'dan puan alması gerekiyor.





Wolfsburg yenilirse ümitler bitiyor



Wolfsburg'un, Manchester United'a yenilmesi halinde Beşiktaş'ın CSKA Moskova karşısında alacağı galibiyetin bir önemi olmayacak.



Bu durumda Wolfsburg, CSKA Moskova ve Beşiktaş 7'şer puana sahip olacak ve üçlü averajda kötü durumda bulunan siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapatacak.





1-0 veya 2 farklı galibiyetler



Wolfsburg'un, Manchester United karşısında puan alması, Beşiktaş'ın da CSKA Moskova'yı yenmesi durumunda, siyah-beyazlılar ile Rus ekibi arasında üçüncülük yarışı ikili averajla belirlenecek.



CSKA Moskova'ya deplasmanda oynanan ilk maçta 2-1 yenilen Beşiktaş'a, bugünkü karşılaşmada ikili averajda öne geçmesi için 1-0 veya 2 farklı skorlu galibiyetler gerekiyor.



Beşiktaş'ın 2-1 galibiyeti durumunda genel averajı iyi olan Rus ekibi avantajlı durumda bulunuyor. 2-1'in üstündeki tek farklı galibiyetlerde de yine CSKA Moskova önde yer alacak.





CSKA Moskova'da doping şoku



CSKA Moskova'dan Sergei Ignashevich ve Alexei Berezutksky'nin doping yaptığı tespit edildi...



Beşiktaş’ın Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu’nda bugün sahasında karşılaşacağı CSKA Moskova’nın 2 futbolcusunda doping çıktı.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve CSKA Moskova’dan yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım’da deplasmanda Manchester United ile yapılan Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında, savunma oyuncuları Sergei Ignashevich ve Alexei Berezutskiy’den alınan numunelerde dopinge rastlandı.



Her iki futbolcunun (A) örneğinde de "S6. Stimulants" arasında sayılan yasaklı doping maddesi görüldüğünü belirten UEFA yetkilileri, bu oyuncuları, 17 Aralık’a kadar geçici olarak maçlardan men etti.



Yasakları hemen başlayan futbolcular, bu akşamki Beşiktaş maçında yer almayacak.





Muhtemel 11



Beşiktaş'ın, CSKA Moskova karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor: Rüştü, İbrahim Toraman, Ferrari, Sivok, İbrahim Üzülmez, Ekrem, Fink, Ernst, İsmail (Nihat), Tello, Bobo.

