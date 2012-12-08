Kartal son dakikalarda yıkıldı

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş İnönü Stadı'da ağırladığı Eskişehirspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Siyah beyazlıların gollerini 6. dakikada Filip Holosko, 66. dakikada Hugo Almeida kaydederken Eskişehirspor'da Necati Ateş'in 83. dakikada penatıdan kaydettiği gol farkı 1'e indirdi.

Eskişehirspor'da maça 75. dakikada giren Nuhiu, 90+1'de attığı golle durumu 2-2 yaptı ve İnönü Stadı'nı şoke etti. Kalan dakikalarad başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 26 yapan Beşiktaş, maç fazlasıyla averajla liderlik koltuğuna oturdu. Eskişehirspor ise 23 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olurken Eskişehirspor sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.