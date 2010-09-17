Kartal son dakika golüyle sevindi

T24

Beşiktaş maçın ilk pozisyonunu Beşiktaş yakaladı. Defansın arkasına sarkan Holosko rakibinden iyi kurtuldu ancak vuruşunda top üstten dışarı çıktı. Bu dakikadan sonra daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta, siyah-beyazlılar rakip defansı aşmayı başaramadı. Tabata'nın da beklenen yaratıcılıktan uzak olması Beşiktaş'ın pozisyon bulmasını engelledi. CSKA Sofya ise forvetteki hızlı adamlarıyla Beşiktaş kalesini zorlamaya çalışsa da istedikleri pozisyonları bulamadılar ve ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.Maçın ikinci yarısına CSKA iyi başladı. 48. dakikada Nelson'un ceza sahası içindeki şutu Hakan Arıkan'da kaldı. 54. dakikada bu kez Nobre uygun pozisyondan yararlanamadı. Beşiktaş'ın gol pozisyonu bulamaması üzerine Schuster önce Quaresma'yı oyuna soktu.Portekizli yıldızın oyuna girmesiyle hareketlenen siyah-beyazlılar maçın en önemli pozisyonunu 70. dakikada buldu. Tabata kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayamadı. Schuster 72. dakikada Tabata yerine Bobo'yu oyuna aldı. Beşiktaş aradığı golü ise 90. dakikada Ernst ile buldu. Guti'nin kullandığı serbest vuruşta topu kafayla ağlara yollayan Alman yıldız takımına 3 puanı getiren isim oldu.Beşiktaş son dakikada bulduğu golle gruba iyi bir başlangıç yaptı. Maç boyunca çok iyi defans karşısında aradığı golü bulamayan siyah-beyazlılar, son ana kadar golü aramaktan vazgeçmedi. Guti ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu 90. dakikada yaptığı asistle gösterirken, Ernst'de 90 dakika boyunca oynadığı güzel oyunu attığı golle süsledi.Beşiktaş'ta artık gözler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.