Kartal, sol şeritten hızla geliyor!

Siyah-beyazlılar, maça golle başladı. Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncu Ryan Babel, maçın henüz 3. dakikasında ceza sahası çizgisine yakın yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi!
Maçın 20. dakikasına girilirken, Beşiktaş'ın 4 haftadır suskun golcüsü Alvaro Negredo sahneye çıktı. Sol çarprazdan güzel vuruşla kaleci Lukac'ı avlayan İspanyol forvet, farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş, Akhisarspor karşısında 2-0 önde.
Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, ikinci yarıya yoğun baskıyla başladı. İlk golün sahibi Babel, yine uzaktan bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor şimdi 3-0.
Akhisar'da oynanan maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk rakibi Galatasaray ve Başakşehir'in karşılaşacağı Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasını kayıpsız geçerek büyük bir avantaj elde etti.
Ayrıca Beşiktaş, maç fazlasıyla liderliğe de yükselmiş oldu.
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 0-3 BEŞİKTAŞ
STAT: Spor Toto Akhisar Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Milan Lukac, Kadir, Mustafa Yumlu, Ömer, Caner, Sissoko, Serginho, Larsson, Eray, Aykut, Seleznyov
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
BEŞİKTAŞ: Fabri, Pepe, Tosic, Adriano, Caner, Talisca, Babel, Atiba, Medel, Quaresma, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
Goller: 3.dk, 47.dk Ryan Babel, 20.dk Alvaro Negredo