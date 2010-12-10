-KARTAL SIMAO VE ALMEİDA İLE GÖRÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - Sezon başında Guti ve Quaresma transferleriyle büyük sükse yapan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin ikinci yarısında eksik bölgelerine takviye yaparak sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş, gözünü Portekizli yıldızlara çevirdi. Forvet oyuncularının yanı sıra zaman zaman orta sahadaki yıldızların sakatlığında sıkıntı yaşayan Beşiktaş Kulübü, bu yönde İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen orta saha oyuncusu Simao Sabrosa ile görüşmelerini sürdürüyor. Simao'nun yanı sıra forvet için de arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir adı gündemde olan ve Almanya'nın Werder Bremen takımında oynayan Portekizli Hugo Almeida ile de anlaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu arada Beşiktaş Kulübü, Bursaspor maçı öncesi yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasına 13 Aralık Pazartesi günü itiraz edecek.