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Spor

KARTAL SEZONU GAZİANTEP'TE KAPATIYOR İSTANBUL (A.A)

21 Mayıs 2011 14:48

-KARTAL SEZONU GAZİANTEP'TE KAPATIYOR İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun son maçını bu akşam deplasmanda Gaziantepspor ile yapacak Beşiktaş, Gaziantep'e eksik bir kadroyla gitti. Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e hareket etti. Kamil Ocak Stadı'ndaki karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş'ta sakat, cezalı ve izinli futbolcularının çokluğu nedeniyle tam 12 futbolcu kadroda yer almazken, A2 takımından 7 genç oyuncu 18 kişilik kadroya dahil edildi.  Siyah-beyazlılarda, hafta içinde sözleşmesi feshedilen Nihat Kahveci'nin dışında, sarı kart cezalıları Ricardo Quaresma ve Simao Sabrosa, sakatlıklarının tedavileri süren İbrahim Toraman, Matteo Ferrari, Cenk Gönen, Tomas Sivok, Ersan Adem Gülüm, Fabian Ernst, Mert Nobre ile izinli olan Guti Hernandez, Manuel Fernandes ve Hugo Almeida maç kadrosunda bulunmuyor.  Beşiktaş kafilesinde yer alan futbolcular şöyle: Rüştü Reçber, Hakan Arıkan, Erhan Güven, Ekrem Dağ, İsmail Köybaşı, Necip Uysal, Roberto Hilbert, Onur Bayramoğlu, Bobo, Mehmet Aurelio, Atınç Nukan, Rıdvan Şimşek, Doğukan Pala, Mertcan Demirer, Oğuz Ceylan, Cumali Bişi, Furkan Şeker ve Volkan Ekici.

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