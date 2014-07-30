Kartal sezonu açıyor, Şampiyonlar Ligi için Feyenoord'un karşısına çıkıyor

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 3. bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Beşiktaş play-off turuna yükselebilmek için Feyenoord deplasmanında avantaj sağlayacak bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor. Beşiktaş Mustafa Pektemek'in 13. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında Kerim Frei'ın golüyle fark 2'ye çıktı.

Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşma 21.00'de başladı ve Digiturk'ten canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem Banti yönetiyor. Beşiktaş, Feyenoord maçıyla sezonu resmen açmış oldu.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Tolga, Serdar, Franco, Ersan, Motta, Atiba, Necip, Frei, Oğuzhan, Olcay, Mustafa.

Feyenoord'un ilk 11'i: Mulder, Van Beek, Kongolo, Boulahrouz, Mathijsen, Vilhena, Immers, Steenvoorden, Nelom, Verhoek, Boetius

Siyah-beyazlı ekip, zorlu maç öncesi eksik bölgelere transferleri tamamlayamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Şu ana kadar sadece forvet hattına Demba Ba ve Cenk Tosun ile takviye yapabilen Beşiktaş, Gökhan Töre konusunda henüz istediği sonuca ulaşamazken, sağ bek ve hücuma dönük orta saha oyuncusu için arayışlarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli transferi olan Demba Ba, teknik direktör Slaven Bilic'in görev vermesi halindei ilk resmi maçta forma şansı bulabilecek. Demba Ba'nın yanı sıra Gaziantepspor'dan geçen sezon içinde transfer edilen Cenk Tosun da Bilic'den forma bekleyecek.

Son sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla şans bulamayan İsmail Köybaşı, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla formayı almak için şartları zorluyor. Takımının Hereford United ve Wigan Athletics ile yaptığı maçlarda gol bulan siyah-beyazlı oyuncu, Bilic'den forma bekleyecek.

Hazırlık maçlarında takımın en formda oyuncusu olarak dikkati çeken Mustafa Pektemek de bu performansını Feyenoord mücadelesine taşımaya çalışacak.

Beşiktaş'a geldiği günden beri sakatlık ve formsuzluk sorunu yaşayan tecrübeli oyuncu, hazırlık maçlarında attığı 5 golle teknik heyeti umutlandırdı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımı ile 6 Ağustos'taki rövanş maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Marco Achmüller ve Marcel Pelgrim'in yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Tobias Stieler olacak.