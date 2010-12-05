-KARTAL ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın önemli maçında son şampiyon Bursaspor'u 1-0 yenerek zirve takibini sürdüren Beşiktaş, rakibi karşısında ligde 4 maç sonra galip geldi. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda cezası nedeniyle Adana'da oynadığı maçta 3-0 yendiği rakibiyle daha sonra yaptığı 4 maçtan 2'sinde berabere kalıp, son 2'sini ise yitirmişti. Beşiktaş, bugünkü galibiyetle rakibini 4 maç sonra mağlup etti. İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçın sonuçları şöyle: 2008-2009 Bursaspor-Beşiktaş 0 - 0 Beşiktaş-Bursaspor 0 - 0 2009-2010 Beşiktaş-Bursaspor 2 - 3 Bursaspor-Beşiktaş 2 - 1 2010-2011 Beşiktaş-Bursaspor 1 - 0 -BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇİNCE KAZANIYOR- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon skor olarak öne geçtiği 7. maçı da kazandı. Siyah-beyazlı takım Bucaspor (1-0), Ankaragücü (4-0), Medical Park Antalyaspor (2-1), Sivasspor (2-1), Gençlerbirliği (2-0) ve Galatasaray (2-1) maçlarının ardından, bugün de Bursaspor önünde skor olarak öne geçip, maçtan 3 puanla ayrıldı. -GÜNDÜZ GÖZÜYLE 3 PUAN- Beşiktaş, saat 14.00'de başlayan Bursaspor karşılaşmasıyla ligde tam bin 133 gün sonra İnönü Stadı'nda gündüz maçı oynadı. Bu maça kadar, son 10 sezonda ligde evinde toplam 11 gündüz maçına çıkan ''Kara Kartallar'', 6 galibiyet, 3 yenilgi, 2 de beraberlik alırken, evindeki gündüz maçlarında toplam 13 puan kaybetmişti. Bursaspor karşısına bu stresle çıkan Beşiktaş, maçı 1-0 kazanarak, gündüz gözüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. -AVRUPA DÖNÜŞÜ BU KEZ PUAN KAYBI YOK- Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların ardından ligde yaptığı 6 maçtan 5'inde puan kaybeden Beşiktaş, Bursaspor maçını kayıpsız geçti. Siyah-beyazıllar, UEFA Avrupa Ligi dönüşü 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası toplam 13 puna yitirmişti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı ve 2-0 kazandığı HJK Helsinki maçı sonrası ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, CSKA Sofya'yı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. 2-1'lik Rapid Wien galibiyetinin ardından Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 3-1 yenildiği Porto karşılaşmasından sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Porto beraberliğinden sonra da evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu arada, yaklaşık 7.5 yıl sonra İnönü Stadı'nda Beşiktaş'a karşı maç izleyen Bursasporlu taraftarlar, maç sonu güvenlik gerekçesiyle bir süre tribünde tutuldu. -HOLOSKO'NUN GOL SEVİNCİ- Beşiktaş'ın, Bursaspor karşısında golünü atan Slovak futbolcu Filip Holosko, maçın sonucunu belirleyen golü atmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrası basın toplantısına kızı Sofiye ile birlikte gelen Holosko, kendileri için zor bir maç olduğunu belirterek, ''Üst üste 3 tane çok zor maç oynadık. Deplasmanda Galatasaray ve CSKA Sofya'yı yendik. Hafta içindeki maç nedeniyle Bursaspor karşısında zaman zaman zorlanabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak çok iyi oynadık. Daha çok topu koşturduk ve galip gelmeyi becerdik'' ifadelerini kullandı. -ALİ:''HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ''- Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ali Kuçik ise ilk kez ilk 11'de forma giydiğini bunun da hayatının en güzel günlerinden biri olduğunu söyledi. Ali, Bursaspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, ''Çok iyi hazırlandık. Perşembe Avrupa Kupası oynadık. Yorgunduk ama iyi konsantre olduk. Hocamız da bizi iyi motive etti'' dedi. Daha çok eksikleri bulunduğunu belirten Ali, ''Daha yolun başındayım. Eksiklerimi en kısa zamanda düzeltip bu formayı giymek istiyorum. İlk kez 11'de oynadım. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi bugün. İnşallah formamı uzun süre bu taraftar önünde terletmek istiyorum'' şeklinde konuştu. -İBRAHİM ÜZÜLMEZ: ''KATKI SAĞLADIM''- Siyah-beyazlı takımın kaptanı İbrahim Üzülmez ise takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve bütün oyuncuların istekli olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, golü atan Holosko ve kendi performansı konusunda ise şunları söyledi: ''Holosko çok beğendiğim oyunculardan biri. Kendisi zaman zaman eleştirildi. Burada tepkilere maruz kaldı. Takım için çok önemli oyunculardan biri. Son haftalarda çıkış yakaladı. İnşallah şampiyonluk yolunda bu performansını devam ettirir. Bugün Volkan'a yakın oynamam gerekiyordu. İyi oynadığımı düşünüyorum. Hem defansif, hem ofansif açıdan iyi mücadele ettim. Katkı sağladığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda da performansım artarak devam eder.''