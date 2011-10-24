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Spor

Kartal şeytanın bacağını kırdı!

Oynadığı son 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar şeytanın bacağını kırdı...

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Oynadığı son 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar şeytanın bacağını kırdı, deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada bu 3 puan Beşiktaş'a ilaç oldu. 



Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında kadrosunda birçok yıldızı barındıran Beşiktaş ile sezonun flaş ekibi Mersin İdmanyurdu karşı karşıya geldi. Kara Kartallar mücadeleyi 1-0'lık skorla üstün tamamlerken galibiyet golü 19. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Bu sezon ligde ikinci golüne imza atan Mustafa Mersin filelerini havalandırdıktan sonra asker selamı vererek şehitlerimizi andı.

İkisi Avrupa Ligi'nde olmak üzere oynadığı son 4 resmi maçta 3 puan alamayan Beşiktaş bu galibiyetle birlikte hem taraftarının yüzünü güldürdü hem de 13 puana ualaşarak Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi. Kayserispor'la deplasmanda berabere kaldıktan sonra evinde Fenerbahçe'ye yenilen Mersin İdmanyurdu'nda ise kan kaybı sürüyor. Mersin temsilcisi 10 puanla 10. sıraya geriledi.


VELİ GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş'ın sezon başında Rapid Wien'den kadrosuna kattığı genç yıldız Veli Kavlak her maç olduğu gibi Mersin İdmanyurdu karşısında da oynadığı futbolla göz doldurdu. Karşılaşmanın henüz başındayken 4 kişiyi şık çalımlarla geçerek ceza sahasına giren Veli şutunu çekti ancak top az farkla üstten auta gitti. 22. dakikada ise 2 kişiyi peşinden koşturan genç oyuncunun şutu üst direkten döndü. Veli maç boyunca siyah-beyazlı takımın en etkili isimlerindendi.


CENK KALESİNDE DEVLEŞTİ

Özellikle ilk yarının sonuna doğru Mersin İdmanyurdu Beşiktaş kalesini adeta ablukaya aldı. Bu dakikalarda yaptığı kurtarışlarla savunmasına güven veren Cenk Mersin İdmanyurdu forvetlerine geçit vermedi. İkinci yarıda da birçok yüzde yüzlük gol pozisyonunda kalesini gole teslim etmeyen genç file bekçisi siyah-beyazlı takımda galibiyetin mimarlarından oldu. 



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