-KARTAL ''SESSİZ'' MAÇTA 3 PUAN ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2 haftadır galibiyet alamayan Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçıyla 3 puan hasretine son vermek istiyor. Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, başkent ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Özgür Yankaya'nın yöneteceği karşılaşmanın yardımcı hakemliklerini ise Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. 4. hakem ise Hakan Ceylan olacak. -SCHUSTER, TAKIMININ BAŞINDA ÇIKACAK- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç ceza alan Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'in cezası bitti. Alman teknik adam, 2 resmi maç aradan sonra yarınki Ankaragücü maçında takımının başında sahaya çıkacak. -QUARESMA CEZALI, AURELIO DÖNÜYOR- Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Ankaragücü karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında sarı kart gören ve 4. sarı kartına ulaşan Portekizli yıldız, Ankaragücü deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Mehmet Aurelio ise 2 resmi maçın ardından Ankaragücü karşısında takımdaki yerini alacak. Bu arada, sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyen ve dün yapılan antrenmanda da ağrıları yineleyen Guti Hernandez'in durumu da bu akşam yapılacak antrenmanın ardından belli olacak. -NOBRE VE İBRAHİM ÜZÜLMEZ CEZA SINIRINDA- Beşiktaş'ta Mert Nobre ve İbrahim Üzülmez sarı kart cezası sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan Nobre ve İbrahim Üzülmez, yarınki Ankaragücü maçında kart görmeleri halinde 22. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılar, bu akşam yapacakları antrenmanın ardından özel bir uçakla Ankara'ya gidecek.