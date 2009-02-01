Kartal seriyi bozmadı

> Nobre golü unuttu

BEŞİKTAŞ: 1 - ANTALYASPOR: 0

MAÇTAN DAKİKALAR

BEŞİKTAŞ 17 KİŞİ



"IRKÇILIĞA YER YOK"

BAKAN BAŞESGİOĞLU MAÇTA

GAZİANTEPSPOR'UN GOLÜ COŞTURDU

"ŞİFO" MEHMET'E ALKIŞ YAĞMURU

KÜFÜR UYARISI

İnönü Stadı'ndaki maça taraftarının da desteğiyle çok hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 3. dakikada Sivok'un kafa vuruşuyla ilk tehlikeyi yarattı. İlerleyen dakikalarda pas trafiğiyle oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip adına, 28. dakikada Djiehoua'nın vuruşu direkten döndü.Beşiktaş'ın oyunu karşı alana yıktığı bölümde ise golü buldu. 32. dakikada Şilili yıldız Rodrigo Tello, uzak mesafeden çok şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Devrenin son bölümünde Gökhan Zan ve Nobre ile ikinci gole yaklaşan siyah-beyazlılar,bu pozisyonlardan sonuç alamayınca soyunma odasına tek farkla önde indi.İkinci yarıya Serdar Özkan-Holosko değişikliğiyle başlayan ev sahibi takım, Cisse, Holosko ve Nobre ile pozisyonlar üretti. 66. dakikada gelişen kontratakta Antalyaspor yine Djiehoua ile gole çok yaklaşırken, kalan bölümde her iki takımında gol girişimleri sonucu değiştirmedi.Beşiktaş bu sonuçla ligin ikinci yarısındaki ikinci galibiyetini de 1-0'lık skorla alırken, zirve iddiasını sürdürdü. Sivasspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren siyah-beyazlı ekip, 18. haftayı 34 puanla 5. sırada kapattı.Stat: BJK İnönüHakemler: Tolga Özkalfa, Cem Satman, Nihat MızrakBeşiktaş: Rüştü, Serdar Kurtuluş, İbrahim Toraman, Gökhan Zan, Ekrem, Serdar Özkan, Sivok, Cisse, Yusuf, Tello, NobreAntalyaspor: Ömer, Uğur, Yalçın, Musa, Şenol, Zitouni, Ertuğrul, Sedat, Fatih Ceylan, Djiehoua, TitaGol: Dk. 32 Tello (Beşiktaş)3. dakikada sağdan Tello'nun kullandığı korner atışında, kalabalıkta kafayı vuran Sivok, meşin yuvarlağı auta gönderdi.6. dakikada Tello'nun kullandığı serbest atışta Nobre, ceza sahası içinde kötü bir kafa vuruşuyla topu auta attı.23. dakikada Serdar Kurtuluş ile verkaç yapan Cisse'nin ceza sahası içinde dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.28. dakikada Tita, uzun süre taşıdığı topu ceza sahası içine gönderdi. Gökhan'dan önce meşin yuvarlağa sahip olan Djiehoua'nın şutunda, top yan direkten dönerken, savunma tehlikeyi önledi.32. dakikada Tello, ceza alanının sağ çaprazına girmeden mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-037. dakikada Tello'nun serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topta Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulan Gökhan'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.39. dakikada sağ kanattan Serdar Kurtuluş'un ortasında İbrahim Toraman topu kafayla Nobre'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.Beşiktaş, Antalyaspor önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Beşiktaş, Antalyaspor karşısına 17 kişilik kadroyla çıktı.Sakatlığı bulunan Delgado ile kart cezalısı Zapotocny kadroya alınmazken, yedek kulübesinde Hakan, Uğur, Erkan, Bobo, İbrahim Üzülmez ve Holosko yeraldı.Bu arada sakatlığı geçen Serdar Kurtuluş da ilk 11'de sahaya çıktı.Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerde meydana gelen ırkçı söylemlere tepki gösterdi.Kapalı tribünde "Tribünlerde ırkçılığa yer yok" pankartı açan taraftarlar, ayrıca Galatasaraylı taraftarların Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Balili aleyhine yaptığı tezahüratlar için de "Irkçı olmak Cim Bom'u tutmaktan da beter" yazılı pankart açtı.Bu arada tribünde maç öncesi evlenme teklifi için de bir pankart açıldı. Bir taraftar, "Tubam benimle evlenir misin?" pankartı açarak evlenme teklifinde bulundu.Öte yandan, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan PAF Ligi maçı 0-0 berabere sonuçlandı.Beşiktaş-Antalyaspor maçını Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da izledi.Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de maçı izleyenler arasında yer aldı.Beşiktaşlı taraftarlar, kendi takımlarının maçından önce oynanan Fenerbahçe-Gaziantepspor maçını televizyondan takip etti.Beşiktaş çarşı içinde maçı izleyen taraftarlar, Gaziantepspor'un attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcuları, Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'e maç öncesinde büyük sevgi gösterilerinde bulundu.Taraftarlar, "Şifo Mehmet" diye uzun süre alkışladıkları Mehmet Özdilek'i kapalı tribünün önüne çağırarak "Seviyoruz seni" diye tempo tuttu. Özdilek, sevgi gösterilerine alkışla yanıt verdi.Maç öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara, dahili anonsla, küfür etmemeleri konusunda defalarca uyarı yapıldı.Taraftarlardan, şampiyonluk yarışında takımlarını küfürsüz desteklemeleri ricasında bulunuldu.