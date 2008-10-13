Kartal seriyi bozdu: 1-1



Bank Asya 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Kayseri Erciyesspor ile Kartalspor karşı karşıya geldi, maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



İlk yarısı ev sahibi Erciyesspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada, Kayseri ekibinin golü 5. dakikada Bikoko'dan gelirken, Kartalspor'un bu gole yanıtı maçın bitimine 6 dakika kala Mesut'tan geldi.



Ligde oynadığı son iki maçını kazanan Kartalspor, bu beraberlikle puanını 12'ye yükseltirken, Erciyesspor puanını 8'e yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR

5 dakikada Erciyessporlu Turan'ın ortasında Bikoko, topu bekletmeden Kartalspor filelere gönderek, takımını 1-0 galibiyete taşıdı.

24 dakikada Selçuk Şahin'in kulllandığı falsolu korner atışında kaleci Kaya topu iki harekette yakaladı.

25 dakikada Turan'ın pasıyla buluşan Aliyev, kaleci Soner ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşu kaleci Soner'den döndü.

42 dakikada Köksal'ın şutunu kaleci Soner son anda çelebildi. İlk yarı Erciyesspor'un galibiyetiyle 1-0 kapandı.

69 dakikada Köksal'ın yaptığı ortaya cezaalanında Bikoko'nun rövaşatası az farkla auta çıktı.

76 dakikada Emirhan'ın şutu kaleci Kaya'dan döndü.

84 dakikada Kartalsporlu Mesut, cezalanının dışından topu göstere göstere filelere göndererek skora denge getirdi. 1-1

Kalan dakikalarda Erciyesspor'un baskısı gol getirmedi ve karşılaşma her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.



Stat: Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Kayseri Erciyesspor: Kaya, Kemal Dulda, Evren, Köksal, Adem Dursun (Dk. 62 Fatih), Aliyev (Dk. 52 Ramazan), Kemal Okyay, Bikoko (Dk. 70 Njock), Ali Çamdalı, Turan Akkoyun, İlhan Özbay

Kartalspor: Soner, Yasin Çelik, Zafer Şahin, Mehmet, Selçuk Şahin, Abdoulaye (Dk. 57 Mesut), Mehmet Özcan (Dk. 73 Christian), Emirhan, Gökhan, Ümit (Dk. 86 Süleyman), Zafer Çevik

Goller: Dk. 5 Bikoko (Kayseri Erciyesspor), Dk. 84 Mesut (Kartalspor)

Sarı Kartlar: Dk. 59 Adem Dursun, Dk. 73 Kemal Dulda (Kayseri Erciyesspor), Dk. 63 Selçuk Şahin (Kartalspor)



