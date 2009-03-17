Kartal seriye devam etti

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Gül: Beşiktaş'a güzel bir stat gerekiyor

Maçtan dakikalar: Beşiktaş-Gençlerbirliği

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Nobre ve İbrahim ilk 11'de

'Türkiye laiktir laik kalacak'

Terim'in derdi sakatlıklar

Koray'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı tribünde

Alman panzerine selam gönderelim..



Ve maç başladı ...

Al gülüm, ver gülüm...

Delgado ve Nobre kenara...

Son iki dakikada iki gol...

Hiç lafı dolandırmadan yazmak istiyorum, bir takım şampiyonluk yarışında iddialı olmak istiyorsa, şu saatten sonra evinde oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamamalı...Beşiktaş son haftalarda her ne kadar ortaya koyduğu futbol çok tatmin edici olmasa da sonuca gitmesini bilerek bu yarışın en iddialı takımlarından biri oldu...Hem bu kupaya duydukları özlem, hem de Mustafa Denizli'nin Türkiye ligini çok iyi bilmesi onları bu yarışta öne çıkartıyor...Başkent temsilcisi Gençlerbirliği karşısında son dönemde elde edilen '' üstünlük de buna eklenince maçtan önce bir sürpriz yaşanmayacağını düşünüyordum,Beşiktaş ligde oynadıklarıtek bir puan dahi vermemiş.. Ayrıca Gençlerbirliği takımıkarşısında galip gelemiyor. Beşiktaş karşısında en son galibiyetini 2000-2001 sezonunun 32. haftasında almışlar..Tabii ki, kolay bir maç olmayacaktı, 2009'un en başarılı iki takımından biri Gençlerbirliği'ydi,... Evet Gençlerbirliği oynadığı son 4 lig maçında kalesinde gol görmemişti amadü... Almanların dediği gibi ""... Gençlerbiliği de futboluyla parıldıyordu belki amaBeşiktaş dolduracaktı!..Bir de Beşiktaş'ın devre arasında Almanya'nın Schalke 04 takımından transfer ettiği Fabian Ernst'e izninizle maç öncesi selam göndermek istiyorum.. Alman panzerinin orta sahayı toparladığından söz etmiştik önceki yazılarımızda...Ufak bir araştırma yaptım,on 5 haftada takımının en çok isabetli pas veren oyuncusu Ernst'miş... (Takımını öe geçiren golü atması ise ayrıca bir güzellik oldu)Savunmasıyla son haftalara damgasını vuran Gençlerbirliği'nin, İnönü'de fanteziye kaçmasını beklemiyordu elbette kimse ama geriye yaslanarak Beşiktaş'ın kendi yarı alanında top yapmasına da izin veremezdi... Verirdi vermesine de bu şekilde maç bitmezdi!..Beşiktaş ise rakibini daha fazla oyuna dahil etmek için golü erken bulması gerektiğinin farkındaydı... Bu düşünceyle ilk 20 dakikalık dilimde rakibin ceza sahasına yığılmaya başladılar, Gençlerbirliği'nin geride beklemeye mecbur bıraktılar...sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Bobo kafayı vurdu, olmadı...sol kanattan ceza sahasına girdi, daha fazlasına savunma izin vermedi...sahasını karıştıracak bir top gönderdi, ama siyah beyazlıların kafası karıştı..kanattan topu içeriye çevirdi, İbrahim Üzülmez uzanamadı...ortaladı gole izin vermedi..kanattan taç kullandı, ceza sahası içinde topla buluşan Bobo topu içeriye çevirdi ama savunma Nobre'nin topa vurmasına izin vermedi.Bu dakikadan sonra siyah beyazlı oyuncuların denemeleri de azalmaya başladı... Belli ki, bu şekilde kilidi açamayacaklarını anladılar vede kalelerinde görmemek için kotrollü oynamaya başladılar...ilk yarının sonuna gelindi... Sivasspor'un kazandığı, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği, Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı 24. haftanın İnönü ayağında ikinci yarıda bizleri neler beklediğini beklemeye başladık...Sadece biz değildik bekleyen top toplayan çocuktan tribünden maçı izleyenİkinci yarının ilk on-beş dakikalık dilim aslında ilk yarının son on beş dakikalık diliminde yaşananlara çok benziyordu... Bu iki dilimin maçın üçte birlik bir başka büyük dilimi yemiş bitirmiş olduğunun farkındayı Mustafa Denizli, 60'ta iki hamlesini birden yaptı..Denizli'nin bu hamlesi 4 dakika sonra meyvesini verdi.. Holosko ile başlayan atakta Yusuf Şimşek ceza sahasına daldı, çalımlar derken tekrar Holosko'ya orta vetopu ağlara göndermekte zorlanmadı: 1-0Teknik adam bir maça ne kadar etki eder? Sanıyorum... Ernst ilk golünü atarken, Gençlerbirliği'de 4 maç sonra ilk golünü yemiş oldu...Bu golle konuk ekip, ister istemez daha fazla hücumu düşünmek zorunda kaldı... Bu konuda çok başarılı olduklarını söylemek ise oldukça güç, dakikalar 87'yi gösterdiğine, yani golden sonra geçen 27 dakikalık dilimdediyebileceğimiz bir gol akınlarına tanık olmadık...? Hızlı ataklar denemeye çalıştı, bunlarda başarılı olamadı, ama zamandan çalarak 3 puanın sahibi olma yolunda önemli bir iş başarmış oldu... Dakikalar 89'a geldiğinde iseçıktı, çok güzel bir golle hesabı masaya istedi: 2-0Amabonkör çıktığını, herkes dursun ben hesabı kapatırım dediğini tüm tribün ile birlikte duyduk, ": 3-0Bun sonuçla Beşiktaş lider Sivasspor'un ardından 48 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, Gençlerbirliği 28 puanda kaldı...siyah beyazlı takım gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak...BJK İnönüDeniz Çoban, Muhittin Gürses, Nihat MızrakRüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Ekrem, Cisse, Ernst, Tello, İbrahim Üzülmez, Delgado, Bobo, NobreIsailoviç, Hakan, Koray, İlhan, Mustafa, Cem, Jedinak, Bilal, Momha, Kahe, TroisiDk. 20 Mustafa (Gençlerbirliği), Dk. 45 Tello (Beşiktaş)Ernst, Ekrem, Holosko