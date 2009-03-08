Kartal seriye devam etti

Denizli kadroyu değiştirmedi

Ergün Penbe'nin ilk maçı

Spor yazarlarının Beşiktaş yorumları

Düşmek mi zor, kalmak mı?

Bobo'dan asist Nobre'den gol

Maç direkten dönmedi!..

Bir Portekiz atasözü, "" der... Beşiktaş'ın da aslında Mustafa Denizli ile birlikte yaşadığı değişim, zirve yarışındaki pozisyonunu da iddiasını da değiştirdi... Denizli, Beşiktaş'ın oyun sistemini, oyuncu seçimlerini, futbol diliyle ''nu değiştirince,talihini de değiştirmiş oldu!..Beşiktaş bugün şampiyonluğun en ciddi adayı... Bunda hem Mustafa Denizli'nin, hem rakiplerinin kötü gidişatının, hem de fikstür avantajının etkisi büyük... Ama bir değişim olduğunu,...Tabii bir de Schalke'den transfer edilen Ernst ile birlikte orta sahada yaşanan değişimi unutmamalı..., hem takımının orta sahasındaki mücadele gücünü arttırdı, hem de aksaklıklarıyla gündemden düşmeyen defansın toprlanmasına katkı sağladı...Değişimin meyvelerini toplamak için başkente geldi siyah beyazlılar... Rakip ligde kalması mucizelere bağlı olan Hacettepespor'du ama unutulmaması gereken bŞöyle der, futbol ile yatıp kalkan insanlar... Düşmesi kesin 'gibi' olan takımların kaybedecek fazla birşeyleri olmadığı için çok daha rahat oynarlar... Ayrıca oyuncular dave bu nedenle ekstra bir hırs durumu vardır...Mustafa Denizli bu ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam olduğu için önlemini almış tabii...Felsefe bu olunca, kadroda da ""dan oluşan bir hücum hattı kurmuş... Maç da Beşiktaş fırtınasıyla başladı haliyle... 4'te Nobre, 5'te İbrahim, 8'de Tello, 10'da Sivok, 11'de Nobre derkenBu skorun arkasına yatacak değildi Kartal, ataklarını ardı ardına geliştirmeye devam ediyordu... 17. dakiakada bu kez Nobre sahne aldı ve partneri Bobo'nun asistini filelerle buluşturmakta zorlanmadı... :0-2Nobre bu sezon ligdeki 10. golünü atmanın sevincini yaşarken, Hacettepespor da farkı bire indirmenin sevincini yaşamaya başladı...başkent ekibine 19. dakikada bu sevinci yaşatan oyuncu oldu: 1-2Beşiktaş aile boyu rakip yarı alan gitmenin başına iş açabileceğini, Hacettepe de defansta beklemenin faturasının ağır olduğunu 20 dakika içerisinde görmüş oldu... Ve maçın ilk duraklama dönemi başladı...İki takım da 40. dakikaya gelinceye dek bu duraklama dönemine kendilerini fena kaptırdılar.. Yapılan cılız ortalar, uzaktan 'şutları gelmeye başladı...40 ve 45. dakikalar arasında ev sahibi ekip, skoru eşitlemek için Beşiktaş'ın kalesine akınlar geliştirmeye başladı... Bunlardan en sonuncusu ve en net olanı, Orhan topu yerde yatan Hakan'ın üzerinden ağlara göndermek yerine dışarı vurunca heba oldu gitti...

İkinci yarı, ilk yarının 20 ve 40. dakikaları arasındaki durgunlukla başladı... Hiç mi bir şey değişmedi? İbrahim yerini Serdar Kurtuluş'a bırakmıştı, bir de takımların atak yönleri...



Ernst soldan ceza sahasına girip ortayı kestiğinde dakikalar 59'u gösteriyordu ama bizi bekleyen asıl pozisyon 60'da ev sahibinden geldi...



Bu dakikada top Kadir'in vuruşunda direkten döndü ve siyah beyazlılar derin bir 'ohh' çekti...Kadir'in siyah beyazlı takımın belalısı olduğunu ve Beşiktaş'a karşı oynadığı her maçta bir gol attığını da hatırlatmak isterim...



Bu pozisyonun üzerinden 7 dakika geçmişti ki, oraya bir 'es' vermek gerekecek...



Dün Ivankov'un hatası gündeme oturmuştu, bugün kaleci Recep ve defansın hatası sanıyorum gündemi belirleyecek... Beraberlik için yüklenmeye başmaıştı ki Hacettepespor.... Burada durmak gerekiyor...



Çünkü orada sahneye Bobo çıkıyor.. Nobre'ye golü attıran Brezilyalı bu kez Hacettepe savunmasının elbirliğiyle ikram ettiği topu ağlara gönderirken hiç zorlanmıyor: 1-3



Bu golün ardından artık maçın kaderi de belli olmuş oldu... Ama düşme denizine demir atmış Hacettepespor 86'da farkı yeniden bire indirerek son dakikaları Beşiktaş için stresli geçirtmek niyetindeydi... Gole adını yazdıran isim yine Patiyo oldu: 2-3



Yoktu öyle 2 gol atıp çekilmek, üçüncü gol ikramını kabul edip, 3 puan havasına girmek...



Kartal hız kesmedi



Büyük takımların böyle de bir hali vardır... Rakiplerinin maçın başında uyguladığı stratejiyi, maçın sonunda kendileri uygularlar... Hani taraftarı, teknik direktörü, şampiyonluğa inanları kenarda, televizyon başında, canlı anlatım merkezinde dokuz doğurtmayı pek severler...



Hele bir de hakem uzatma süresi için 5 dakikayı gösterdiyse -bu akşsam olduğu gibi- şampiyonluk yarışındaki diğer rakiplerin ağzının suları akmaya başlar... Bir karambol olur mu, puan kaybı yaşanır mı, zirve yarışında Kartal yara alır mı, sıralama değişir mi?



Değişmedi, Beşiktaş deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı ve ligdeki galibiyet serisini ilk kez 3 maça taşımayı başardı...



Bu sonuçla, Beşiktaş, maç fazlasıyla 45 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi.



HACETTEPE: 2 - BEŞİKTAŞ: 3

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Yıldırım x, Erdinç Sezertam xx, Ekrem Kan xx

Hacettepe: Recep x, Orhan x, Ümit Bozkurt xx, Kulusiç xx, Selçuk x (Dk. 61 İbrahim x), Adnan x, Kadir xx, Tozo xx (Dk. 77 Serkan x), Murat Kalkan x (Dk. 87 Arda ?), Zoko x, Tambwe xxx

Beşiktaş: Hakan xx, Ekrem xx, İbrahim Toraman xx, Zapotocny x, İbrahim Üzülmez x (Dk. 46 Serdar Kurtuluş x), Sivok xx, Ernst xxx, Delgado xx (Dk. 78 Cisse x), Tello xx, Nobre xx (Dk. 77 Yusuf x), Bobo xx

Goller: Dk. 12 Delgado, Dk. 18 Nobre, Dk. 68 Bobo (Beşiktaş), Dk. 20 ve 87 Tambwe (Hacettepe)

Sarı Kartlar: Dk. 50 Orhan, Dk. 61 İbrahim (Hacettepe), Dk. 74 Zapotocny (Beşiktaş)



