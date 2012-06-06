Kartal şampiyonluğa uçuyor!

Beko Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi 4. maçında Beşiktaş Milangaz, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Anadolu Efes'i 81-55 mağlup etti ve seride durumu 3-1 yaptı.

Rakip potaya 23 sayı gönderen David Hawkins ve 12 sayı, 12 ribauntla oynayan Bensah Bonsu, siyah-beyazlılara galibiyeti getiren isimler oldular. Beşiktaş Milangaz'ın, ribautlarda rakibine 40'a 20 üstünlük sağlaması dikkati çekti.

Seride 5'inci karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Anadolu Efes'in galip gelmesi durumunda ise 6'ıncı maç Pazartesi günü oynanacak.

Zorlu maç karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, Kinsey-Savanovic ile basketler bulurken Beşiktaş Milangaz ise rakibine Serhat Çetin ve Arroyo ikilisi ile cevap verdi. Maçta ilk beş dakikalık bölümü Siyah Beyazlı takım 8-4 üstün geçen taraf oldu. Mola sonrasında Anadolu Efes, Kerem Tunçeri'nin basketiyle farkı 1 sayıya indirdi. Rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Siyah Beyazlı takım Hawkins'in de basketiyle farkı 7 sayıya çıkardı (14-7). Karşılaşmada ilk periyot Beşiktaş Milangaz'ın 17-11 üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelede ikinci periyoda hızlı başlayan Beşiktaş Milangaz, Ersin Dağlı, Arroyo ve Hawkins'in arka arkaya basketleriyle rakibi karşısında 9-3'lük bir seri yakaladı ve farkı 12 sayıya çıkardı (26-14). Bu bölümde ise Anadolu Efes tek basketini Lafayette ile elde etti. Mehmet Yağmur ile seriyi devam ettiren Beşiktaş Milangaz periyotta son 5 dakika 30 saniyeye ise 32-16 önde girdi. Hücumda tutuk kalan Anadolu Efes ise istediği sayıları bulamazken farkı da kapatamadı (35-22). Mensah-Bonsu'nun da basketiyle Siyah Beyazlılar son 2 dakikaya 15 sayı farkla 39-24 üstün giren taraf oldu. Beşiktaş Milangaz soyunma odasına 42-26 önde girdi.

Mücadelede üçüncü periyoda iki ekip karşılıklı basketlerle başladı. Bu periyotta da skor üstünlüğünü sürdüren Siyah Beyazlılar etkili hücumlarla rakibi ile arasındaki farkı açmaya devam etti. Periyotta ilk beş dakikalık bölüm geride kalırken Beşiktaş Milangaz Ersin Dağlı ve Hawkins ile skoru 51-32 yaptı. Başarılı savunmasıyla Anadolu Efes'i durduran ve rakibine sayı şansı tanımayan Beşiktaş Milangaz son 2 dakika 40 saniyeye de Mensah-Bonsu'nun smacı ile 57-32 üstün girdi. Siyah Beyazlılar üçüncü periyodu 24 sayı farkla 60-36 üstün tamamladı. Final periyoduna da hızlı başlayan Siyah Beyazlı takım arka arkaya sayılarla farkı 30 sayıya çıkardı ve skor 69-39 oldu. Oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş Milangaz son 4 dakikaya ise 77-47 üstün girdi. Farklı üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş Milangaz mücadeleden ise 81-55 galip ayrıldı.

Serinin dördüncü maçında Siyah Beyazlı takım adına David Hawkins 23 sayı, 5 ribaund ve 7 asist ile hem takımının hem de maçın en skorer ismi olurken Carlos Arroyo 13 sayı, Ersin Dağlı ve Mensah-Bonsu da 12'şer sayı ile oynadılar. Anadolu Efes'te ise Kerem Gönlüm 12 sayı, Vujacic de 10 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

BEŞİKTAŞ MİLANGAZ: 81 - ANADOLU EFES: 55

Salon: Abdi İpekçi Spor Salonu

Hakemler: Murat Biricik, Alper Özgök, Erman Erdemli

Beşiktaş Milangaz: Mehmet Yağmur 8 (1 ribaund, 4 asist), Barış Hersek (2 ribaund), Kartal Özmızrak (2 ribaund, 2 asist), Zoran Erceg 8 (5 ribaund), Mehmet Ali Yatağan (1 ribaund), Serhat Çetin 5 (2 ribaund, 1 asist), Carlos Arroyo 13 (1 ribaund, 2 asist), David Hawkins 23 (5 ribaund, 7 asist), Ersin Dağlı 12 (7 ribaund, 1 asist), Mensah-Bonsu 12 (12 ribaund)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3 (1 aisst), Tarence Kinsey 4 (1 ribaund), Kerem Tunçeri 6 (2 asist), Kerem Gönlüm 12 (2 ribaund, 1 asist), Esteban Batista 1 (7 ribaund), Aleksander Vujacic 10(2 ribaund, 4 asist), Dusko Savanovic 4 (3 ribaund), Ermal Kurtoğlu 6, Sinan Güler 2 (1 ribaund), Oliver Lafayette 7 (1 ribaund, 1 asist),

1. PERİYOT: 17-11

2. PERİYOT: 25-15

3. PERİYOT: 18-10

4. PERİYOT: 21-19