Kartal Sahilyolu'nda halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı

Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan vatandaşlar olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri birlikte çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri otobüs şoförü Memduh P.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Çevredeki vatandaşlar kazanın, şoförün cep telefonla konuştuğu sırada meydana geldiğini iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.