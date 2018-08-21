KARTAL SAHİL YOLU'NDA MAKAS KAZASI: 2 YARALI

*Makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücü iki otomobil ve bir ağaca çarparak durabildi.

*Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Sıkışan bir yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Olay saat 10.30 sıralarında Kartal Rahmanlar Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Kamil Suna yönetimindeki 34 RJ 1909 plakalı araç, Pendik yönünde makas atarak hızlı bir şekilde ilerlerken kontrolden çıktı. Aynı yönde giden iki araca çarpan otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası arka koltukta oturan Enes Cevizli, araçta sıkıştı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sıkışan genç itfaiye ekiplerinin kırk dakikalık müdahalesi sonunda çıkartıldı. Kazada ağır şekilde yaralanan Enes Cevizli ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Kamil Suna ise ayakta tedavi edildi. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşlar cep telefonlarıyla kurtarma çalışmalarını görüntüledi. Görgü tanıkları aracın zikzaklar çizdiğini ve hızlı olduğunu iddia etti. Kazaya karışan bir araç şoförü \"Sağdan bu araba deli gibi geliyordu. Orta şeritte gidiyorduk. Bana makas attı, çarpacaktı. Kız kardeşimin arabasının üzerine çıktı. Tekerlek fırladı benim üzerime geliyordu. Ağaçlara doğru fırladı gitti\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Ambulans ekiplerinin çalışması

-Kazaya karışan sürücüyle röp

-Kazayı gören vatandaşlarla röp

-Kaza yapan araç şoförü

-Cep telefonuyla görüntü çeken vatandaşlar

-Polisin vatandaşlara müdahalesi

-Aracın çarptığı ağaç

-Sıkışan gencin çıkartılması

-Sıkışan gencin ambulansa bindirilmesi

-Kaza yapan araç

-Kazaya karışan araçlar

-Genel ve detay