-KARTAL ROTAYI AVRUPA'YA ÇEVİRDİ İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Beşiktaş, Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana koşularla başlayan futbolcular, pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi. Tedavisi Avustralya'da devam eden Ersan Gülüm'ün katılmadığı antrenmanda Nihat Kahveci ve Cenk Gönen takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamlayacak. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanın ardından saat 12.30'da teknik direktör Bernd Schuster basın toplantısı düzenleyecek. Bu arada dün akşam sözleşmesi feshedilen kaptan İbrahim Üzülmez, bugün saat 15.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı yapacak.