Kartal Rize'yi geçemedi

Beşiktaş Fortis Türkiye Kupası'na kötü başladı. Siyah-beyazlılar yedek ağırlık bir kadroyla çıktıkları A Grubu ilk maçında İnönü'de Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.





Maça baskılı başlayan Beşiktaş, henüz 7. dakikada Higuain'in golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar golden sonra oyunu rölantiye alırken, Çaykur Rizespor atakları gol getirmeyince ilk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.





İkinci yarıya ise konuk Çaykur Rizespor çok hızlı başlarken, 47. dakikada Leandro beraberlik golünü kaydetti. Beşiktaş golün ardından Mehmet Sedef ve Ricardinho ile net pozisyonları değerlendiremezken, 60. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Kürşat, Çaykur Rizespor'u 2-1 öne geçiren golü attı. Kalan bölümde Beşiktaş'ın eşitlik golü çabaları sonuç getirmedi ve karşılaşma 2-1 konuk ekip Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi.





Beşiktaş bu sonuçla, son 2 yıl müzesine götürdüğü Fortis Türkiye Kupası'na puansız başlamış oldu.

BEŞİKTAŞ: 1 - ÇAYKUR RİZESPOR: 2

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xx, Arif Çelik xx, Serkan Gencerler xx

Beşiktaş: Rüştü xx, İbrahim Kaş xx, Diatta x, Baki x, Mehmet Sedef x, Mehmet Yozgatlı x (Dk. 81 Burak x), Koray xx, Aydın x (Dk. 46 İbrahim Üzülmez x), Ricardinho x (Dk. 72 Batuhan x), Higuain xx, Nobre x

Çaykur Rizespor: Metin xx, Suat xx, Igor Gal xxx, Kürşat xxx, Victoria xx, Gökhan xx, Emrah xxx, Cumhur xxx, Leandro Rodrigues xxx (Dk. 84 Ergün x), Altan xxx (Dk. 90 Ribeiro ?), Şadi xx (Dk. 90 Zafer ?)

Goller: Dk. 7 Higuain (Beşiktaş), Dk. 47 Leandro Rodrigues, Dk. 60 Kürşat (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Dk. 90 Şadi (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza alanı içinde Higuain, topu Ricardinho'ya bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Metin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakikada İbrahim Kaş, orta alanda kazandığı topu Nobre'ye bıraktı. Bu futbolcunun ara pasında topla buluşan Higuain, meşin yuvarlağı bir süre taşıdıktan sonra ceza alanı dışından sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti: 1-0.

15. dakikada Leandro Rodrigues'in sol çaprazdan şutunda, top kaleci Rüştü'de kaldı.

27. dakikada Gökhan'ın sağ çaprazdan şutunda, top üstten auta çıktı.

33. dakikada Mehmet Sedef soldan topla ceza alanına girdi. Kürşat'ı geçen genç oyuncu, yerden ortaladı, altıpasta Nobre'den önce topa Victoria müdahale ederken, daha sonra kaleci Metin meşin yuvarlağı kontrol etti.

36. dakikada Ricardinho'nun defansın arkasına aşırttığı topla ceza alanı içinde buluşan Higuain, kaleciden meşin yuvarlağı kurtardı. Higuain, fazla açılan topa sağ çaprazda son anda dokununca, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada Higuain'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Aydın, rakibini geçtikten sonra sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

39. dakikada Altan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında oluşan karambol sonrası altıpasın önünde topla buluşan Cumhur dönerek vurdu, ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

40. dakikada Altan'ın sağdan kullandığı korner atışında, yine ceza alanı içindeki karambolde sağ çaprazda topla buluşan Cumhur sert vurdu, meşin yuvarlak bu kez üstten auta çıktı.

47. dakikada Suat'ın sağdan ortasında, Beşiktaş defansının müdahale edemediği topa uçarak kafayı vuran Leandro Rodrigues, meşin yuvarlağı filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

52. dakikada Nobre'nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Sedef, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibini geçerken, Kürşat son anda topa müdahale etti ve siyah-beyazlı oyuncuya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

58. dakikada Mehmet Sedef'in soldan yerden ortasında, altıpasta topla buluşan Ricardinho'nun dokunduğu meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada Altan'ın soldan kullandığı korner atışında, altıpasta topla buluşan Kürşat kafayı vurdu ve Çaykur Rizespor'u öne geçiren golü filelere gönderdi: 2-1

73. dakikada Koray'ın sağ çaprazdan ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Batuhan kafayı vurdu, kaleciyi aşan meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada Emrah'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Altan'ın etkisiz şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rüştü'de kaldı.