“Kartal Rize'ye acımadı”

Beşiktaş, ligde ve Avrupa’da aldığı kötü sonuçlara farklı Rize galibiyetiyle son verdi.



Fanatik gazetesi manşetindeki habere, “Kartal’ın öfkesi” başlığını attı ve “Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 4 maçtır galip gelemeyen Beşiktaş 4-1'lik skorla kazanarak bu seriye bir son verdi. Mustafa Pektemek'in uzun bir aradan sonra 11'de başladığı Çaykur Rizespor'un 9 kişi kaldığı maç büyük bir heyecana sahne olurken gecenin yıldız ismi Quaresma da kazanılan bir penaltı atışından yararlanamadı. Siyah Beyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak haftayı avantajlı şekilde kapattı” ifadelerine yer verdi.

Fotomaç gazetesi, “Kartal uçuşu” başlığını kullandı ve “Ligin 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 yendikten sonraki maçlarında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp, Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak 5 puan yitiren siyah-beyazlı ekip, 2 haftanın ardından 3 puan aldı” dedi.



AMK gazetesi manşetindeki habere, “Krize ilaç oldu” başlığını attı ve “Beşiktaş rakiplerinin puan kaybettiği haftayı Rizespor'u 3-1 devirerek altın değerindeki 3 puanla kapattı. Uzun zaman ardından ilk 11'de başlayan Mustafa Pektemek'in yıldızlaştığı maçta takımının iki golünü atarken Beşiktaş diğer golleri ise Vagner Love ve Robin Yalcin kendi kalesine attığı gol ile geldi. 9 kişi kalan, bir de Beşiktaş'ın penaltısını kurtaran Rizespor'un tek golü ise Enzo Roco kendi kalesine attığı gol ile geldi” ifadelerine yer verdi.



Hürriyet gazetesi manşetten verdiği habere, “Bir o güldü” başlığını attı ve “Süper Lig'de 10. hafta maçıdan Beşiktaş sahasında Quaresma'nın 3 asist yaptığı, 9 kişi kalan rakibi Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan maçta konuk ekip Çaykur Rizespor'un golünü 49. dakikada Enzo Roco kendi kalesine atarken, ev sahibi Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 40. dakikalarda Mustafa Pektemek, 73. dakikada Caner Erkin ve 79. dakikada Vagner Love kaydetti. Mücadelede Beşiktaş adına 60. dakikada Quaresma'nın penaltı vuruşunu Gökhan kurtarırken, Öaykur Rizespor'da 10. dakikada Orhan Ovacıklı ve 60. ve 61. dakikalarda peş peşe iki sarı kart gören Marwane Saadane oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 18 yaparak zirve takibini sürdürürken Çaykur Rizespor 8 puanda kaldı” ifadelerini kullandı.



Sabah gazetesi habere manşetinde, “Kartal güle oynaya” başlığıyla yer verdi ve “Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Beşiktaş bu skorla puanını 18'e yükselterek 4. sıraya yükseldi” dedi.



Cumhuriyet gazetesi manşetinde, “Dolmabahçe’de yaşama dönüş” başlığını kullandı ve “Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti” dedi.

Vatan gazetesi, “Kartal 3 puana koştu” manşetiyle çıktı ve “Siyah-Beyazlılar evinde Rizespor'u mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi ve puanını 18'e çıkardı. Rizespor ise 8 puanda kaldı. Beşiktaş'ın golleri Mustafa Pektemek (2), Fink(kendi kalesine) ve Love'den geldi. Kartal'da Quaresma bir penaltı kaçırırken 3 asiste de adını yazdırarak maç damga vurdu. Çaykur Rizespor'da tek gol Roco'nun kendi kalesine attığı pozisyondan geldi” ifadelerine yer verdi.



Akşam gazetesi manşetten verdiği habere, “Kartal Rize’ye acımadı” başlığını attı. Haberde, “Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı” ifadeleri yer aldı.



Ali Ece Fanatik gazetesindeki, “Quaresma şov, Pektemek gol” başlıklı yazısında, “Larin’in Genk maçındaki Sultanahmet’te gezen Kanadalı turist performansından sonra sıra ya Pektemek’e ya da Güven Yalçın’a gelecekti. Tarihin en başarılı santrforologlarından Şenol Güneş formayı Pektemek’e verdi. Pektemek de uzun yıllar sonra formanın hakkını verdi. İlk golde yaptığı Madjer topuğu tesadüf değil, hatta kariyerinde buna benzer birkaç golü var. İlk golde yerden Pektemek’i yerden gören Quaresma, Pektemek’in ikinci golünde de havadan çok usta işi bir orta yaptı. Pektemek de geriye doğru zıplayarak doğru tercihle doğru şiddette kafa vurdu. Beşiktaş’ta böyle büyük bir golcü sorunu varken Pektemek’in devreye girmesi çok değerli. Özellikle Beşiktaş ilk golü attıktan sonra ikinci gole kadar rakibi 10 kişi olmasına rağmen gerekli baskıyı kuramamıştı, o yüzden ikinci gol ekstra önemliydi. İkinci yarıda rakip eksikken halen havadan orta yapmanın nedeni ortadan bir şey üretememek. Haftaya o ortaasistlerin mimarı Quaresma da yok!” ifadelerine yer verdi.



Gülengül Altınsay Cumhuriyet gazetesindeki, “Ölçü değil” başlıklı yazısında, “Beşiktaş 29 Ekim gününün anlam ve ehemmiyetine uygun bir şekilde tıpkı tribünler gibi kıpkırmızı formalarıyla sahada. Sakatlıkları bitmeyen Babel, Pepe ve Ljajic’ten yoksun olarak. Ama Adriano takıma dönmüş, Atiba-Oğuzhan ikilisi yeniden buluşmuş. Nitekim böylece takım takıma benzemiş. Fakat ilk 15 dakikadan sonra pas akışkanlığı kesintiye uğruyor Beşiktaş’ın. Bunda bozuk zemin kadar çoğu futbolcunun top becerisinin sınırlı olması da etkili. Pektemek’in ön direk sezgisi hemen 3. dakikada golü getirince moralleniyor Kartal. Rize daha 10. dakikada 10 kişi kalınca çöküyor. Ve Beşiktaş 40’ta yine Pektemek’le 2. golü de buluyor. Sanılan farkın daha da artması değil mi? Ama öyle olmuyor; 49’da golü bulan Rize oluyor. Çünkü Roco savunmada zayıf, Karius da yan toplarda. 58’de Love’un ceza sahasında biçilmesi yanlışı VAR’dan dönüyor. Ama Quaresma, Love varken topun başına geçiyor ve kaleciye nişanlıyor. Ama ne gam; tribünler “Quaresma, Quaresma” diye inliyor. Ardından 2. sarıdan Saadane de atılınca Rize 9 kişi kalıyor. Ve Şenol Güneş oyundan alınacak futbolcu olarak yine Oğuzhan’ı seçiyor. İçini dökmek için maça gelen taraftarlar Oğuzhan’ı ıslıklıyor ve seçimleriyle Güneş buna çanak tutuyor sıradan bir Anadolu takımı hocası zihniyetine dönüyor. Sahadaki kadroyla takım oyunu mümkün değil ama güçler o kadar farklı ki. Goller ardı ardına geliyor. Sonuçta küme düşme hattındaki hem de daha maçın başında 10 kişi kalmış Rize’ye karşı alınan bu 4-1’lik galibiyet belki biraz moralleri yükseltir ama Beşiktaş’ın futbolunu düştüğü yerden yukarıya taşır mı şüpheli” ifadelerini kullandı.



Güntekin Onay Vatan gazetesindeki, “Temiz bir sayfa” başlıklı yazısında şu değerlendirmeleri yaptı: “Beşiktaş dün akşam Vodafone Park’ta kötü oyunların ve sonuçların ardından temiz bir sayfa açmak için sahaya çıktı ve ilk bölümde bu kararlılığını ortaya koydu. Önceki maçlarda olmayan birlikte hareket etme duygusu, pres ve tempoyu gördük. Atiba bu takımın kalbi, Oğuzhan ise beyni. Bu ikili yıllardır birlikte oynuyor ve iyi oldukları gün Beşiktaş’ın gücü ortaya çıkıyor. Şenol Güneş çok akılcı bir hamleyle Mustafa’yı 2’nci bir forvet olarak sahaya sürdü ve gole yakın, ceza sahasında etkili olan bir fazla forvetle oynadı. Rize savunması Vagner Love’u kontrol etmek isterken sahneye Mustafa Pektemek çıktı. Tabii Quaresma’nın asistlerinin de hakkını vermek lazım. Odaklanmış, istekli bir Quaresma hücumda çok büyük bir güç. Çaykur Rizespor’un erken 10 kişi kalması da kabul etmek gerekir ki siyah-beyazlıların işini kolaylaştırdı. Ancak ilerleyen dakikalarda “Rakip nasıl olsa 10 kişi, yürüye yürüye de kazanırım” duygusu ve Rizespor’un faul kokan bir pozisyonda gelen golü…Futbol ciddi bir oyundur ve her zaman %100 ile oynamak zorundasınız. Nitekim Beşiktaş 2-1’den sonra tekrar silkindi. Ancak Quaresma VAR ile gelen penaltıyı kaçırdı. Kariyeri boyunca usta bir penaltıcı olan ve Süper Lig’de attığı 10 penaltının hepsini gole çeviren Vagner Love neden atmıyor? Bu soru da Şenol Güneş’e sorulmalı. Sahadayken frikikleri Ljajic penaltıları da Vagner Love atar. Çünkü ikisi de bu alanlarda usta. 9 kişi kalan Rize karşısında daha yüksek tempo ve fazla gol bekliyorduk. Bu olmadı. Beşiktaşın son 20 dakikadaki temposunu beğenmesek de kazanmak önemliydi. Temiz sayfa dün açıldı. Haftaya Başakşehir maçı var ve Beşiktaş o maçı kazanırsa Şampiyonluğun tartışmasız en güçlü adayı haline gelir.”