Kartal Rize'de fırsat tepti

Beşiktaş, Rize deplasmanında hayal kırıklığına uğradı. 2. Galatasaray'ın Karabük'te 2 puan bırakmasının ardından Aslan'ı yakalama fırsatı bulan Siyah-Beyazlılar, Rizespor'la 2-2 berabere kaldı.

Yeni Rize Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Beşiktaş'tı. Kartal, henüz 6. dakikada golü buldu. Olcay Şahan'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Mustafa Pektemek, golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak konuk ekibin skor üstünlüğü fazla sürmedi. 11. dakikada Kweuke, rakip ceza alanı içinde yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular ve yedek kulübesi karara itiraz etti ama Kweuke penaltıyı gole çevirerek maça eşitliği getirdi: 1-1. Skora dengeyi getiren Çaykur Rizespor, daha özgüvenli oynamaya başladı. Ev sahibi, bunun meyvesini 29. dakikada aldı. Ali Adnan'ın kullandığı serbest vuruşta Hutchinson ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem bir kez daha 'Penaltı' dedi. Penaltıyı kullanan Ali Adnan, takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına Beşiktaş yine Mustafa Pektemek'in golüyle başladı. 51'de Gökhan Töre'nin topuk pasıyla topla buluşan Atiba Hutchinson son çizgiye inerek ortasını yaptı, Olcan'ı aşan top bir anda Mustafa Pektemek'in önünde kaldı. Mustafa da kale ağzında sert bir vuruş yaptı ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2. Beraberliğin ardından maç oldukça zevkli bir hâl aldı. İki takım da 1 puana razı olmayan bir görüntü çizdi. Anak skor bir daha değişmedi. Kartal, Rize'de 2 puan bırakarak fırsat tepti.