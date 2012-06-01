Kartal potada şampiyon gibi

Beko Basketbol Ligi Final Serisi ikinci maçında Beşiktaş Milangaz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karışıya geldiği rakibi Anadolu Efes'i 76-71 mağlup etti ve final serisinde 2-0 öne geçti.

Anadolu Efes ile Beşiktaş Milangaz, Beko Basketbol Ligi'nde 2011-2012 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ikinci maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya her iki takımda basketle başladı. İlk dakikalarda bulduğu basketlerle Anadolu Efes farkı 5 sayıya kadar çıkarmayı başardı. İlerleyen dakikalarda oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Milangaz üst üste bulduğu sayılarla farkı indirmeyi başardı. Periyodun sonlarına doğru oyuna bir kez daha ağırlığını koyan Anadolu Efes ilk çeyreği de 16-11 öne kapadı.

İkinci çeyreğe de her iki takımda kontrollü başlarken Anadolu Efes, farkı arttırmak için çabalarken Beşiktaş Milangaz ise farkı azaltmak için uğraş verdi. Farkı 2 sayıya kadar indiren Beşiktaş Milangaz pota altındaki etkili oyunuyla Anadolu Efes'e zor anlar yaşattı. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan çeyreği 33-32 Anadolu Efes önde kapadı.

İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş Milangaz ilk dakikada 35-33 öne geçmeyi başardı. İlk yarıya oranla daha kontrollü bir oyun sergileyen iki takımda sayı üretmekte zorlanırken Anadolu Efes pota altında etkili olarak sayı üretmeyi başardi Anadolu Efes'e dış atışlarla cevap veren Beşiktaş Milangaz son çeyreğe 52-51 önde girdi.

Son çeyreğin ilk beş dakikasına 58-58 eşitlilikle girilirken. Beşiktaş Milangaz, Ersin Dağlı'nın kullandığı iki serbest atışla 60-58 öne geçmeyi başardı. İlerleyen dakikalarda temposunu arttıran siyah-beyazlı üst üste bulduğu basketlerle 64-60 öne geçti.

Üstünlüğü çeyreğin sonuna kadar devam ettiren Beşiktaş Milangaz mücadeleden de 76-71 galip ayrılarak seride 2-0 öne geçti ve şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti.