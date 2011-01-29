-KARTAL ''OLİMPİYAT''TA 3 PUAN AVINDA İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Beşiktaş, galip gelerek zirve yarışındaki takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibiyle yaptığı Süper Lig'deki 3 maçı da kazanamayan, 1 kez yenilip, 2 kez de berabere kalan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncularıyla bu kez ''şeytanın bacağını kırıp'', ''17'de 17'' hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına 5-1'lik Bucaspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içinde lig lideri Trabzonspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Hilbert, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ersan Adem Gülüm ile tedavisi süren Nihat Kahveci yarınki maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçları öncesi 31 puanla, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.