Kartal Olimpiyat'a karşı!

Süper Final’de daha avantajlı bir konuma gelmek isteyen Beşiktaş, hiç galibiyet elde edemediği Olimpiyat Stadı’nda İstanbul BŞB’ye konuk oldu.

Konuk ekip Beşiktaş karşılaşmaya Cenk Gönen, Hilbert, Sivok, Egemen Korkmaz, İbrahim Toraman, Burak Kaplan, Ernst, Fernandes, Veli Kavlak, Simao ve Mustafa Pektemek 11'i ile başlarken ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Oğuzhan Bahadır, Rızvan Şahin, Can Arat, Metin Depe, Ekrem Ekşioğlu, Tom Silva, Efe İnanç, Holmen, Mahmut Tekdemir, Visca ve Webo 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor golü de erken buldu. Ev sahibi ekipte 6. dakikada sahneye çıkan Efe İnaç takımını öne geçiren golü kaydetti. Webo'nun göğsüyle ceza alanı içerisine indirdiği topu Holmen ceza yayındaki Efe'ye aktardı. Efe'nin sert ve düzgün vuruşu direğe de çarparak filelerle buluştu:1-0.

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Gol sonrasıda rakip kaledeki ataklarını sıklaştıran ev sahibi İstanbul BŞB ikinci golü aradı. 1 dakikada 4 kez Beşiktaş kalesinde tehlike oluşturan İstanbul BŞB, Burak Kaplan ile ikinci gole yaklaştı. Burak'ın ceza sahası dışında çektiği şut az farkla dışarı gitti.

İlk 20 dakikada daha etkili olan İstanbul BŞB oyunun kontrolünü elinde tutarak Beşiktaş'a fazla hucüm şansı tanımadı. Rakip alanda çoğalmakta güçlük çeken siyah-beyzalı ekip gol pozisyonuna girmekte zorluk çekti. Beşiktaş forvetlerine gol fırsatı tanımayan İstanbul BŞB savunması gelişen ataklarıda önlemekte zorlanmadı. Kanatlara innmekte zorlanan Beşiktaş genelde dikine ataklarla Belediye kalesine gelmeye çalıştı.

Beşiktaş aradığı golü 36. dakikada Portekizli yıldızı Fernandes ile buldu. Kaleci Oğuzhan'ın eliyle başlattığı topta araya giren Fernandes, Mustafa Pektemek ile yağtığı verkaç kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu plase vuruşla Oğuzhan'ı geçip skora eşitlik getirdi:1-1.

İlk yarının son dakikalarında rakip kalede ikinci golü arayan Beşiktaş, Mustafa Pektek ile galibiyet golüne çok yaklaştı fakat Oğuazhan'ı geçemedi. Fernandes, Hilbert'in önüne müthiş bir pas attı. Hilbert son çizgiden kesti, Mustafa Pektemek'in altıpas içerisinden vuruşu Oğuzhan'dan döndü.

İlk yarının sonlarına doğru ataklarını arttıran Beşiktaş yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. Beşiktaş'ta bu kez sahneye çıkan isim Mustafa Pektemek oldu. Manuel Fernandes yine savunmanın arkasına mükemmel bir pas attı. Sol kanatta son çizgiden Simao ortaladı. Mustafa Pektemek'e topa dokunmak kaldı: 1-2.

İkinci yarıya iki takımda tempolu başlarken ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tom ile inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Webo son çizgiye kadar inip penaltı noktasındaki Tom'u gördü. Tom'un vuruşu direkten döndü. İstanbul BŞB golü kalesinde gördükten sonra Beşiktaş kalesinde yakaladığı iki net pozisyondan da yararlanamadı. Visca ve Efe ile berabelik golünü arayan ev sahibi ekip Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı.

Olimpiyat'ta gol yağmuru dinmedi. Bu sefer golü bulan taraf İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu. İBB aradığı golü Visca ile buldu. Metin savunmanın arkasındaki Efe'ye attı. Efe, Egemen'i geçip ortasını yaptı. Visca dokundu ve top ağlarla buluştu:2-2.

Sezon başında İngiltere'nin Manchester United takımından alınan genç golcü Bebe, 77. dakikada Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil oldu.

Oyuna girdikten sonra etkili bir oyun sergileyen Bebe zaman zaman rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Beşiktaş kalesine kalabalık gelen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ekrem ile önemli bir pozisyondan daha yararlanamadı.

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takımda galibiyet ile için ataklar geliştirse de sonuç değişmedi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 54'e çıkartırken ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise puanını 44'e yükseltti.