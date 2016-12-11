Kartal nefes aldı

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçında Beşiktaş sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Vodafone Arena'da konuk ekip Bursaspor'un golünü 90+1. dakikada Emre Taşdemir atarken ev sahibi Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 53. ve 65. dakikalarda penaltıdan Cenk Tosun attı. Bu arada Bursaspor yedek kulübesinde olan Sercan Yıldırım 90+4. dakikada hakeme gösterdiği tepkiler sonrasında peş peşe gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 32 yaparak aynı puana sahip Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada kalırken Bursaspor 24 puanda kaldı.

Maçta neler yaşandı?

Karşılaşma Bursasporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.

4. dakika: Batalla'nın pasında Gökhan Gönül son anda araya girdi ve tehlikeyi büyümeden önledi.

9. dakika: Batalla kendi getirdiği topta ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak top Atiba'dan geri döndü.

12. dakika: Olcay'ın rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına girmeden çektiği sert şut direğin yanından auta gitti.

23. dakika: Batalla ceza sahası içinde kendisine gelen topu doğrudan Deniz'e gönderdi. Deniz müsait pozisyonda kale önünde topa kötü vurdu ve top dışarıya gitti.

24. dakika: Erdem Özgenç'in sol kanattan getirdiği topta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

27. dakika: Beşiktaş'ın tehlikeli atağında Aboubakar topla birlikte ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Savunmaya çarpan topu Bursaspor'da Behich çizgiden çıkarttı.

29. dakika: Maçın ilk kornerini Bursaspor kulandı. Kullanılan korner vuruşunda Fabri, iki hamlede topa sahip oldu. Bu arada korner pozisyonunda Bursaspor'da Ertuğrul bir sakatlık geçirdi.

35. dakika: Beşiktaş'ta Necip Uysal Batalla'ya orta sahada yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

44. dakika: Bursaspor atağında Batalla havadan gelen topa düzgün bir vuruş yaparak ağlara gönderdi. Ancak yan hakem bayrağını kaldırdı. Karar ofsayt...

45+1. dakika: Oğuzhan'ın pasında kaleci Harun Marcelo'dan önce topa sahip oldu. Bu pozisyonda Marcelo Harun'un ayağına basında ortalık bir anda gerildi. Bu pozisyonun ardından Marcelo ve hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Harun sarı kart gördü.

46. dakika: İkinci yarı Bursasporlu futbolcuların vuruşuyla başladı. Beşiktaş'ta Olcay'ın yerine oyuna Tolgay Arslan dahil oldu.

52. dakika: Gökhan Gönül, Josue'a nın Bursaspor ceza sahası içinde yaptığı hareket sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.

53. dakika: Maçta ilk gol geldi. Cenk kullandığı köşe vurunda Harun ile topu ayrı köşelere gönderdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.



56. dakika: Bursaspor'da iki değişiklik birden... Del Valle yerine Emre Taşdemir ve Josua'ın yerine Tomas Necid oyuna dahil oldu.

58. dakika: Oğuzhan sol kanatta topla buluştu. Oğuzhan, topu Cenk Tosun'a çıkardı ancak Merter, Tosun'dan topu çaldı.

64. dakika: Oğuzhan, Merter'in ceza sahası içindeki müdahelesi sonrasında yerde kaldı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösteri.

65. dakika: Cenk Tosun takımının ikinci golünü attı

68. dakika: Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy, elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

75. dakika: Tolgay orta sahada topu kazandı ve Beşiktaş ani şekilde atağa çıktı. Aboubakar'ın ortası etkili olmadı ve Bursaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

85. dakika: Maçın en iyilerinden olan Gökhan Gönül sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

88. dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun alkışlar eşliğinde oyundan çıkarken yerine Ömer Şişmanoğlu dahil oldu.

90. dakika: Maçın sonuna 3 dakikalık uzatma ilave edildi.

90+1. dakika: Bursaspor farkı 1'e indirdi.

90+4. dakika: Bursaspor yedek kulübesinde Sercan Yıldırım itirazları sonrasında peş peşe iki sarı kart görerek kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Bu pozisyonda Adriano'da sarı kart gördü.

İşte iki takımın ilk 11'i



Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Gökhan Gönül, Necip, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Aboubakar, Cenk Tosun

Bursaspor: Harun, Erdem, Ertuğrul, İsmail, Aziz Behich, Merter, Jorqueara, Del Valle, Josua, Batalla, Deniz Yılmaz

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Gökhan İnler Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından gözden çıkarıldığı iddiası dolaşıyor. Sakatlığının geçmesine rağmen oynatılmayan Gökhan İnler'in devre arasında kiralık olarak verileceği iddiası güçlendi.

Batalla'dan geçmiş olsun

Bursaspor'un başarılı yıldızı Batalla maç öncesi ısınma hareketleri için sahay çıkarken siyah beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal'a Kiev maçında yaşanan skandalla ilgili olarak üzüntülerine dile getirdi. Batalla "Çok üzüldüm. Neden böyle bir olay yaşandı" diyerek başarı diledi

Beşiktaş taraftarları Kiev yenilgisi nedeniyle Burssapqor maçına özel ilgi gösterdi. İngiltere'den 1 uçak dolusu taraftar ile geldiklerini belirten Sinem Kartal "Beşiktaş'ın yanında iyi günde olduğu gibi kötü gününde de yanındayız. Londra'dan günü birlik maça gelerek takımımıza destek olduk" dedi.

Fabricio'ya büyük destek

Şampiyonlar Liginde D.Kiev ile yapılan maç sonrasında ağlaması üzerine taraftarlar Bursaspor maçı önnecis tribünlere çağırarak moral alkışı yaptılar. Fabricio'ya büyük destek veren taraftarlara alkışla karşılık veren Fabricio'nun yüzü güldü.

Bursaspor'da sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Tomas Sivok, eski takımına karşı forma giyemedi.

Bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Ertuğrul Ersoy, şans yakaladı.