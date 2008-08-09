Kartal modaya uydu

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Beşiktaş'ta futbol takımın 2008-09 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. Çırağan Sarayı'nda ve Başkan Yıldırım Demirören, diğer yöneticiler ve teknik heyetin katılımıyla gerçekleştirilen defilede, siyah-beyazlı futbol takımı oyuncularının yanı sıra basketbolcular ve mankenler yer aldı.



Defilede ayrıca Kartal Yuvası Sonbahar-Kış kreasyonundan örnekler ve Umbro'nun basketbol takımı için hazırladığı formalar da beğeniye sunuldu. Tanıtımda futbolculardan Zapotocny, Delgado, Bobo, Holosko, Tuna, Uğur, Nobre, Sivok, Seriç, Batuhan'ın yanı sıra basketbolcular Muratcan, Cevher ve Arın mankenlik yaptı.



Defilede Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği 4 ayrı forma tanıtılırken, futbolculardan Nobre, podyumda giydiği formayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'e verdi.

Gecede bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Kartal Yuvası'ndan sorumlu yönetici Hakan Aksoy, Beşiktaş formasının, üstünde ay-yıldız olmasından dolayı kutsal olduğunu belirterek, ''Beşiktaş forması emeğin, gücün ve alın terinin simgesidir'' dedi.



Aksoy, taraftarlardan yeni sezon formalarına ilgi göstermelerini de istedi.

Yönetici Aksoy, programdan sonra BJK TV'ye yaptığı açıklamada, ''Güzel bir geceydi. Güzel geceleri özledik. Ama ben çok inançlıyım. İnşallah yeni formalar uğurlu gelir ve bu yıl çok güzel şeyler yaşarız. Beşiktaş çatısı altında birleşmek zorundayız. Bu çatı altında birleştiğimizde kimse önümüzde duramaz'' diye konuştu. Futbol takımının yeni sezonda giyeceği formalardan özellikle yatay çizgili olanlar beğeni toplarken, futbolcu fotoğraflarının olduğu tişörtler de ilgi çekti.







Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyon, havai fişek gösterileriyle sona erdi.







Yeni formaların ve diğer ürünlerin tüm Türkiye'deki Kartal Yuvası mağazalarında ve www.kartalyuvasi.com.tr online satış sitesinde satışa çıkarıldığı açıklandı.







"YENİ GÜZEL FORMALARLA ŞAMPİYONLUK"

Geceye katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da, dileklerinin yeni güzel formalarla sezon sonunda şampiyonluğu yakalamak olduğunu söyledi.







Sağlam, takımın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtım gecesinde BJK TV'ye yaptığı açıklamada, gecede camianın bir araya gelmesinin yeni sezon öncesinde güzel bir olay olduğunu belirterek, ''Dileğimiz tanıtımı yapılan güzel formalarla yeni sezonda şampiyon olmak'' dedi.







Yeni sezonun iyi geçeceğine inandığını kaydeden Sağlam, ''Avusturya kampında yoğun geçecek sezona fiziksel ve mental olarak hazırlık yaparken, bize başarıyı getirecek en önemli faktörlerden ekip ruhunu da yakalamaya çalıştık. Arkadaşlarla konuştuk. Başarının temelini nasıl atarız düşüncesiyle çalıştık. Fiziksel olarak çok iyi yere geldik. Oyun anlayışı olarak belli mesafe aldık. Ancak en büyük kazancımız ekip ruhu oldu" diye konuştu.

