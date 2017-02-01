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Kartal metrosunda IŞİD şüphesiyle gözaltına alındı

Zanlının telefonunda yapılan incelemelerde IŞİD'li militanlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu

01 Şubat 2017 16:34

İstanbul Kartal'da hastane metro durağı çıkışında durumundan şüphelenilen Suriyeli bir şahıs gözaltına alındı. Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede IŞİD terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı çok sayıda fotoğraf bulundu.

Sözcü'nün haberine göre, metro istasyonları çevresinde uygulama yapan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak günü 14.00 sıralarında hastane metro durağı çıkışında bir şahıstan şüphelendi.

Durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 6 bin TL ve iki adet cep telefonu bulundu. İlaç satın alarak Suriye’ye yardım için gönderdiğini söyleyen şüpheli, detaylı inceleme için Emniyet'e götürüldü.

Burada zanlının cep telefonunda yapılan incelemede IŞİD terör örgütü militanı olduğunu değerlendirilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı fotoğraflar bulundu.

Zanlının sorgusunda kardeşinin IŞİD terör örgütü için savaşırken öldürüldüğünü söylediği de öğrenildi. IŞİD terör örgütü ile bağlantısı olabileceği değerlendirilen şahsın sorgusu sürüyor.

 

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