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Kartal metrosunda intihar girişimi

Kartal metro istasyonunda fiziksel engelli bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü

13 Şubat 2017 21:57

Kartal'da metro istasyonunda tekerlekli sandalyesini raylara sürerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kartal istasyonuna giren metro, tekerlekli sandalyesini raylara süren bedensel engelli Utku Özer'e (37) çarptı.

Ağır yaralanan Özer, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla raylardan alınarak, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle karşılıklı olarak tek hat üzerinden yapılan metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.

 

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