Kartal metrosunda intihar girişimi

Kartal'da metro istasyonunda tekerlekli sandalyesini raylara sürerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kartal istasyonuna giren metro, tekerlekli sandalyesini raylara süren bedensel engelli Utku Özer'e (37) çarptı.
Ağır yaralanan Özer, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla raylardan alınarak, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle karşılıklı olarak tek hat üzerinden yapılan metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.