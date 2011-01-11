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Spor

KARTAL MANİSA'DA KUPA MESAİSİNDE MANİSA (A.A)

11 Ocak 2011 11:37

-KARTAL MANİSA'DA KUPA MESAİSİNDE MANİSA (A.A) - 11.01.2011 - Manisaspor, Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu 3. hafta maçında yarın Beşiktaş ile Manisa'da karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Grupta ilk hafta deplasmanda Konya Torku Şekerspor'a 2-1 yenilen Manisaspor, 2. haftayı maç yapmadan geçti. Geçen sezon da aynı grupta yer aldığı Beşiktaş'ı Manisa'da 2-1 yenmeyi başaran Manisaspor, geçen yıl (D) Grubu'nu 2. sırada tamamlamış ve çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Ege temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'de ilk devrede İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. -MANİSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KARAMAN- Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu, teknik direktör Schuster'i beğendiğini kaydetti.  Alman teknik adam hakkında bazı eleştirilerin olduğunu ifade eden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama bunlar farklı şeyler. İyi bir takım kuruyor, iyi oyuncular alıyor. Zor bir maç oynayacağız. Benim amacım, çalıştıklarımızı sahada görebilmek. Sahada verilen görevleri yerine getirme anlamında beklentilerim var. Antalya'da 2 hazırlık maçı oynadık. Takım beklentilere cevap vermeye çalıştı, ama bunun üstüne çıkmamız lazım. Beşiktaş maçı da bunlardan biri. Beşiktaş'ı yenersek biz de kupada iddialı duruma geliriz. O avantajı da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Hem kupa maçı hem de bizi lige hazırlayacak maçlardan birini oynayacağız.''

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