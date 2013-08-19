Kartal lige galibiyetle başladı

Sezonun ilk haftasına denk gelen dev maç Beşiktaş'ın! Olimpiyat'ta Trabzonspor'u ağırlayan Kara Kartallar, ikinci yarıda Olcay Şahan ve Gökhan Töre'nin attığı gollerle 2-0 galip geldi. Siyah beyazlılar böylece bordo mavili rakibini 5 maçlık bir aradan sonra yenmiş oldu.

Beşiktaş mücadeleye, Tolga, Serdar, Sivok, Escude, Ersan, Veli, Atiba, Dentinho, Fernandes, Olcay, Mustafa Pektemek 11'i ile başladı.

Bordo-Mavililer ise Onur, Zeki, Mustafa, Aykut Demir, Aykut Akgün, Gustavo Colman, Olcan Adin, Florent Malouda, Volkan Şen, Henrique ve Alanzinho 11'i ile sahaya çıktı.

Siyah-Beyazlı ekipte Ömer Şişmanoğlu, Michael Eneramo, Filip Holosko, İsmail Köybaşı, Uğur Boral ve Sezer Öztürk sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Trabzonspor'da ise Jose Bosingwa, Marc Janko ve Souleyman Bamba kadroda yer almayan isimler oldu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbilerdeki deplasman takımı taraftarına yasağı protesto amacıyla maçı tribünde Beşiktaşlı taraftarlarla birlikte izledi.

Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan maçta, kıran kırana pozisyonlar yaşandı. İlk bölümlerde takımlar net golü pozisyonu üretmekte sıkıntı yaşarken, Beşiktaş dakikaların ilerlemesiyle oyunda daha etkili olan takımdı. Mustafa Pektemek ve Fernandes'le pozisyonlar bulan Siyah-Beyazlılar, final paslarında yetersiz kalınca ilk yarıda gol bulamadı.

16. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Mustafa Pektemek kaleye tam şut çekmek üzereyken Aykut Demir son anda araya girerek bu tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada Manuel Fernandes'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Dentinho topla birlikte ceza sahası içerisinde son çizgiye indikten sonra yerden ortasını altıpas üzerinde bulunan Mustafa Pektemek'e yaptı. Mustafa Pektemek'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk devre sonunda takımlar, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. 0-0.

İkinci devreye Beşiktaş, rakibini oranla daha etkili başladı.

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Kurtuluş'un ortasını Mustafa Pektemek ceza sahasının çizgisi üzerinde bulunan Manuel Fernandes'e indirdi. Fernandes'in çektiği şut Aykut Demir'den döndü ve Trabzonspor kalesi önemli bir tehlike atlattı.

Bu kez Trabzonspor etkili geldi. 65. dakikada Veli Kavlak'ın Aykut Akgün'e yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Olcan Adın kullandı. Olcan'ın ortasını Tolga Zengin sektirdi ve pozisyonun devamında savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Beşiktaş, Olcay Şahan ile 1-0 üstünlüğü yakaladı. 75. dakikada Manuel Fernandes'in pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan açısı dar olmasına rağmen yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Onur'un ayaklarının altından ağlara gönderdi ve Siyah-beyazlılar maçta öne geçti.

Beşiktaş, Gökhan Töre ile farkı 2'ye çıkardı. Sol taç çizgisinde yaptığı presle Zeki Yavru'dan topu kapan Olcay Şahan sol çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre, Mustafa Yumlu ve Aykut Akgün'ü çalımladıktan sonra altıpas bölgesine yakın bir yerden sol çaprazdan şutunu çekti ve kaleci Onur'un solundan topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla beşiktaş ilk haftayı 3 puanla tamamlarken, Trabzonspor 0 puanda kaldı.



Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, Nihat Mızrak, Mehmet Cem Hanoğlu

Beşiktaş: Tolga Zengin, Serdar Kurtuluş, Sivok, Escude, Ersan Adem Gülüm, Hutchinson, Veli Kavlak, Dentinho (Dk. 66 Gökhan Töre), Fernandes, Olcay Şahan (Dk. 89 İbrahim Toraman), Mustafa Pektemek (Dk. 59 Almeida)

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Aykut Demir, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Alanzinho (Dk. 77 Batuhan Karadeniz), Aykut Akgün, Colman (Dk. 49 Zokora), Volkan Şen, Malouda (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Henrique

Goller: Dk. 75 Olcay Şahan, Dk. 81 Gökhan Töre (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Colman, Dk. 52 Alanzinho, Dk. 71 Aykut Demir, Dk. 84 Aykut Akgün (Trabzonspor), Dk. 86 Serdar Kurtuluş, Dk. 90+2 Ersan Adem Gülüm (Beşiktaş)