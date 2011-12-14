Kartal liderlik için sahada!

T24 - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Beşiktaş, İngiltere'nin Stoke City takımı ile bu akşam İnönü’de karşı karşıya geliyor. Kartal'ın kader mücadelesi, saat 20:00'den itibaren STAR TV ekranlarında olacak.



UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Beşiktaş, İngiltere'nin Stoke City takımı ile bu akşam İnönü’de karşı karşıya geliyor. Kartal'ın kader mücadelesi, saat 20:00'den itibaren STAR TV ekranlarında olacak.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi E grubunda İnönü’de lider Stoke City karşısında kader maçına çıkıyor. Beraberlik üst turu getirirken galibiyet grup birincisi yapacak. Düşünmek istemediğimiz bir ihtimal daha var. Averajı kötü olan Dinamo Kiev’in çok gollü kazanması ve siyah beyazlı takımımızın kaybetmesi.



İşte bu üç ihtimalli devam ya da tamam maçı, bu akşam 20:00’den itibaren STAR’dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş – Stoke City maçını Güntekin Onay anlatırken, Metin Tekin'de yorumlayacak.

Beşiktaş'ın 158. avrupa mesaisi



Beşiktaş, İngiltere'nin Stoke City takımıyla İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 158. karşılaşmasına çıkacak.



Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 157 maçtan 57'sini kazanıp, 30'unda berabere kalırken, 70 müsabakada ise rakiplerine yenildi.



Avrupa arenasında bugüne kadar rakip fileleri toplam 196 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 230 gol gördü.



Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 11 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti.

UEFA Kupası'nda 73 maç



Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 73 maç yaptı.



Siyah-beyazlılar, geride kalan 73 maçta 33 galibiyet, 14 beraberlik, 26 da mağlubiyet aldı.



Beşiktaş, UEFA'da 116 gol atarken, 91 de gol yedi.



