Kartal kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Medical Park Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda ikinci sürprizi Antalyaspor yaptı. 1461 Trabzon'un G.Saray'ı elemesinin ardından MP Antalyaspor, Beşiktaş'ı kupa tarihinde ilk kez mağlup etti. Sahadan 2-1 galip ayrılan ev sahibi takım, gruplara adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Medikal Park Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

20'de Murat Duruer, 22'de de Ömer Şişmanoğlu'nun gollerine Beşiktaş, 29. dakikada Holosko ile yanıt verdi. Maçın son dakikalarında iki takım da girdiği önemli fırsatları değerlendiremezken, mücadele ilk yarıda atılan gollerle 2-1 sona erdi. Bu maç öncesine kadar, her iki takım kupa tarihinde 5 kez karşı karşıya gelmiş, karşılaşmaların hepsini Beşiktaş kazanmıştı.

Mücadelenin 20. dakikasında Antalyaspor, skorda öne geçti. Ceza alanına atılan uzun pasta kaleci Cenk'in yumrukladığı top, Murat Duruer'in önünde kaldı. Meşin yuvarlığı düzelten Murat'ın sert vuruşunda top filelerle buluştu.

Skorda 1-0 üstünlüğü yakalayan ev sahibi, iki dakika sonra bir gol daha buldu ve farkı ikiye yükseltti. Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Emrah Başsan'ın ortasında Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti.

2-0 geriye düşmesinden ardından hücumda etkili olmaya başlayan Beşiktaş, 29'da farkı bire indirdi. Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Slovak oyuncu kaleciyi mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi.

Golden sonra beraberlik için yüklenen Beşiktaş, skoru değiştirecek golü bulamazken, ev sahibi takım da kontraataklarla etkili olmaya çalıştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medical Park Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla başlarken, Beşiktaş; Oğuzhan Özyakup ile, Antalyaspor ise Ismail Aissati ile etkili oldu. Mücadelenin temposu yükselirken, 66. dakikada Ömer'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

Oyunun son dakikalarında Beşiktaş gol için Antalyaspor kalesine yüklendi. Savunmasında açıklar veren Siyah-Beyazlılar geriye dönmekte zorlansa da ev sahibi takım bu avantajı değerlendiremedi. Skora eşitlik getirmek için yüklenen Beşiktaş, Batuhan ile gole çok yaklaştı ama fırsatı değerlendiremedi. Hücuma hızlı çıkan Antalyaspor, savunmasında eksik veren Siyah-Beyazlılar karşısında farkı artıracak golü bulsa da eli boş döndü.

Kalan dakikalarda skorda değişiklik olmadı ve Medical Park Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.