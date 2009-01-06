Kartal kupada kayıpsız!..

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Fortis Türkiye Kupası'nda ilk iki maçını kazanarak çeyrek finali büyük ölçüde garantileyen Beşiktaş, 3. maçında Gaziantep BB'yi ağırladı

06 Ocak 2009 02:00

Fortis Türkiye Kupası'nda ilk iki maçını kazanarak çeyrek finali büyük ölçüde garantileyen Beşiktaş, 3. maçında Gaziantep BB'yi ağırladı.

Fortis Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u İnönü Stadı'nda ağırladı.

Kendi sahasında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Beşiktaş, rakibini Serdar Özkan, Bobo ve Mert Nobre'nin golleriyle 3-1 yenerek tur vizesi aldı.

Karşılaşmaya kötü başlayan Beşiktaş, 14. dakikada Cafercan'ın attığı golle seyircisi önünde 1-0 yenik duruma düştü.

Golden sonra rakip kalede daha etkili olan siyah-beyazlılar, 16. dakikada Serdar Özkan'ın topu filelerle buluşturmasıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.

Savunmada açıklar vermesine rağmen hücumda etkili olan Beşiktaş, 27. dakikada Bobo'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmazken ilk yarı 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da pozisyon üretmekte zorlanmayan Beşiktaş, 68. dakikada Mert Nobre'nin attığı golle farkı 2'ye çıkararak rahat bir nefes aldı.

Savunmada önemli açıklar veren siyah-beyazlılar kalesinde başka gol görmezken, karşılaşma 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

BEŞİKTAŞ: 3 - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Aytekin Durmaz, Erdinç Sezertam, Özgür Çetiner

Beşiktaş: Hakan, İbrahim Toraman, Sivok, Zapotocny, Serdar Kurtuluş, Serdar Özkan, Uğur, Ekrem, Tello, Bobo (Dk. 43 Holosko), Nobre

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser, Efecan, Cihan, Osman, Ahmet, Hakan, Fatih, Gökhan, Mehmet, Cafercan, Uğur

Goller: Dk. 14 Cafercan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 16 Serdar Özkan, Dk. 27 Bobo, Dk. 68 Nobre (Beşiktaş)

Sarı Kart: Dk. 36 Efecan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)






MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Tello'nun soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde topla buluşan İbrahim Toraman kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

10. dakikada Uğur'un ara pasında sol çaprazda topla buluşan Mehmet, ceza alanına girdi, İbrahim Toraman'ın müdahalesine rağmen yerden sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

14. dakikada Hakan ile ceza alanı içinde duvar pası yapan Cafercan, topla ceza alanı içinde buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada sağdan yapılan ortada, altıpasta Nobre topa müdahale etmek istedi. Bu oyuncunun dokunamadığı meşin yuvarlağı arka direkte yakalayan Tello, daha müsait pozisyondaki Serdar Özkan'ın önüne bıraktı. Serdar Özkan'ın bekletmeden sert şutunda, top filelere gitti ve Beşiktaş 1-1 beraberliği sağladı.

23. dakikada Uğur'un ara pasında sol çaprazda topla buluşan Tello, ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şilili oyuncunun vuruşunda, açıyı zamanında kapatan kaleci Eser topu göğsüyle uzaklaştırdı.

27. dakikada Tello'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Bobo'nun ayak koyduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Beşiktaş, 2-1 öne geçti.

31. dakikada Hakan, orta sahadan taşıdığı topu ceza alanı önündeki Uğur'a bıraktı. Bu futbolcunun güzel vuruşunda, kaleci Hakan mükemmel bir şekilde uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Mehmet'in sağdan pasında, ceza alanı içinde son çizgide topla buluşan Cafercan, altıpastaki arkadaşlarını görmek istedi, ancak kaleci Hakan iyi bir zamanlamayla uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 2-1 önde kapadı.

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