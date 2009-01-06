Kartal kupada kayıpsız!..

Fortis Türkiye Kupası'nda ilk iki maçını kazanarak çeyrek finali büyük ölçüde garantileyen Beşiktaş, 3. maçında Gaziantep BB'yi ağırladı.
Fortis Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u İnönü Stadı'nda ağırladı.
Kendi sahasında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Beşiktaş, rakibini Serdar Özkan, Bobo ve Mert Nobre'nin golleriyle 3-1 yenerek tur vizesi aldı.
Karşılaşmaya kötü başlayan Beşiktaş, 14. dakikada Cafercan'ın attığı golle seyircisi önünde 1-0 yenik duruma düştü.
Golden sonra rakip kalede daha etkili olan siyah-beyazlılar, 16. dakikada Serdar Özkan'ın topu filelerle buluşturmasıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.
Savunmada açıklar vermesine rağmen hücumda etkili olan Beşiktaş, 27. dakikada Bobo'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
İlk yarıda başka gol olmazken ilk yarı 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da pozisyon üretmekte zorlanmayan Beşiktaş, 68. dakikada Mert Nobre'nin attığı golle farkı 2'ye çıkararak rahat bir nefes aldı.
Savunmada önemli açıklar veren siyah-beyazlılar kalesinde başka gol görmezken, karşılaşma 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. BEŞİKTAŞ: 3 - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1
Stat: BJK İnönü
Hakemler: Aytekin Durmaz, Erdinç Sezertam, Özgür Çetiner
Beşiktaş: Hakan, İbrahim Toraman, Sivok, Zapotocny, Serdar Kurtuluş, Serdar Özkan, Uğur, Ekrem, Tello, Bobo (Dk. 43 Holosko), Nobre
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser, Efecan, Cihan, Osman, Ahmet, Hakan, Fatih, Gökhan, Mehmet, Cafercan, Uğur
Goller: Dk. 14 Cafercan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 16 Serdar Özkan, Dk. 27 Bobo, Dk. 68 Nobre (Beşiktaş)
Sarı Kart: Dk. 36 Efecan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)