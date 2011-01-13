-KARTAL KUPADA GÜLDÜ MANİSA (A.A) - 12.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Manisaspor'u 3-2 mağlup etti. İkinci yarının başında her iki takım da etkili pozisyon üretmekte zorlandı. 56. dakikada Almeida ile verkaç yapan Quaresma topla birlikte sağ kanattan ceza alanına girdi. Quaresma'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci İlker'i geçmesine rağmen Manisasporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. 60. dakikada İsaac'in sol kanattan verdiği pasta ceza alanı önünde topla buluşan Kahe'nin etkisiz vuruşu kaleci Cenk'te kaldı. 61. dakikada Guti'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada penaltı noktası üzerinde Simao'nun vuruşunda top savunma oyuncularına çarpıp, Aurelio'nun önünde düştü. Aurelio'nun etkisiz vuruşunu kaleci İlker uzaklaştırdı. 72. dakikada sol çapraz pozisyonda Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Almeida'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci İlker kontrol etti. 73. dakikada İbrahim Toraman'ın kaptırdığı topu kazanan Kahe, meşin yuvarlağı Makukula'ya aktardı. Ancak ceza alanı içinde İbrahim Toraman yerinde bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı. 74. dakikada Mehmet Güven'in sol çapraz pozisyonda attığı sert şutu kaleci Cenk uzaklaştırdı. 77. dakikada Manisaspor'un beraberlik golü geldi. Sağ kanattan güzel hareketlerle ceza alanına giren Ömer Aysan'ın sert vuruşunda top kaleci Cenk'in sağından ağlarla buluştu: 2-2. Bu golün ardından müsabaka, kaleci İlker'e Beşiktaş tribünlerinden atılan cisimler nedeniyle kısa süre durdu. 83. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Hilbert'in ceza alanında düşürülüşüyle kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Guti, takımının 3. golünü kaydetti: 3-2. Maç, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx Manisaspor: İlker xx, Ömer Aysan xxx, Hüseyin xx, Burak Özsaraç xx, Eren xx, Yiğit Gökoğlan xx, Mehmet Güven xx, Yiğit İncedemir x (Dk. 38 Ferhat xx), Bekir x (Dk. 58 İsaac x), Simpson xx (Dk. 66 Makukula x), Kahe x Beşiktaş: Cenk xx, Hilbert xx, Sivok xxx, İbrahim Toraman xx (Dk. 90+1 Ersan x), İsmail xx, Quaresma xxx, Aurelio xxx, Guti xxx (Dk. 88 Ernst x), Simao xx, Nobre xx, Almeida xx (Dk. 83 Bobo x) Goller: Dk. 18 Simpson, Dk. 77 Ömer Aysan (Manisaspor), Dk. 34 Sivok, Dk. 37 Nobre, Dk. 83 Guti (penaltıdan) (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 61 Simpson, Dk. 64 Ferhat, Dk. 84 Burak Özsaraç (Manisaspor), Dk. 45 Sivok, Dk. 52 İsmail, Dk. 76 Quaresma, Dk. 81 İbrahim Toraman (Beşiktaş)