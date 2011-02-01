-KARTAL KUPADA AVANTAJ ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile ilk maçı yarın İstanbul'da yapacak. Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Deniz Çoban yönetecek. Maçın rövanşı 2 veya 3 Mart'ta Gaziantep'te oynanacak ve yarı finale çıkacak ekip belli olacak. Siyah-beyazlılar, çeyrek final öncesi aynı grupta yer aldığı Bank Asya 1. Lig ekibine Gaziantep'te 1-0 yenilmişti. Hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Beşiktaş'ta, kırmızı kart cezalısı Aurelio ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ersan ve el parmağında kırık meydana gelen kaleci Cenk yarınki maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca, Guti, Quaresma, Nobre ve İbrahim Toraman sakatlıkları nedeniyle dünkü idmana katılamamış, Nihat ise takımdan ayrı koşu yapmıştı.