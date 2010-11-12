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Spor

KARTAL KÖTÜ BAŞLADI GAZİANTEP (A.A)

12 Kasım 2010 00:13

-KARTAL KÖTÜ BAŞLADI GAZİANTEP (A.A) - 11.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu maçında, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi. 50. dakikada, sol kanattan rakiplerini geçerek çizgiye inen Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.  71. dakikada, sol çaprazda topla buluşan Quaresma dar açıdan kaleye sert vurdu. Kazım üzerine gelen topu mükemmel bir refleksle kornere tokatladı. 75. dakikada, korner atışında savunmadan seken top son olarak Quaresma'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top auta çıktı.  76. dakikada, Holosko sağ kanattandan Bobo'ya pas vermek istedi ancak Erkam Reçmen araya girerek mutlak tehlikeyi önledi. 77. dakikada, Beşiktaş savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Serdar Deliktaş, İbrahim Toraman'a rağmen şutunu çekti. Cenk ani bir refleksle topu kontrol etti.  78. dakikada, Beşiktaş mutlak bir gol pozisyonundan daha faydalanamadı. Bu dakikada, Hilbert kale sahası önünde müsait durumda bulunan Quaresma'ya pas verdi. Eren Özen, Quaresma'nın pozisyonunu bozarak tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: İlker Meral xxx, Serkan Malkoç xxx, Nihat Samuk xxx Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım xx, Cihan Can xxx, Uğur Tülümen xx (Dk. 87 Ferit Cömert?), Kenan Arslanoğlu xxx (Dk. 64 Serdar Deliktaş xx), Ramazan Altıntepe xx, Eren Özen xxx, Mustafa Marangoz xx, Recep Yaşar xxx, Osman Fırat xxx, Erkam Reçmen xxx (Dk.86 Buğra Erdoğan?), Hakan Macit xx Beşiktaş: Cenk xx, İsmail Köybaşı xx, Fink xx, Quaresma xx, Nihat Kahveci x (Dk. 60 Onur Bayramoğlu x), Hilbert xx, Bobo x, Tabata x (Dk. 74 Holosko x), Necip Uysal xx (Dk. 74 Yusuf x), İbrahim Toraman x, Ersan Gülüm x Gol: Dk. 26 Eren Özen (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 89 Quaresma, Dk. 90 Yusuf, Dk. 90 İsmail Köybaşı, Dk. 90 İbrahim Toraman (Beşiktaş)

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