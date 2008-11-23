Kartal kıymet bildi

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında şampiyonluk adayları arasında en karlı ekip Beşiktaş oldu. Haftanın kapanış maçında bu sezon Galatasaray'ı yenip, Fenerbahçe'yle berabere kalan Esişehirspor'u konuk eden siyah-beyazlı ekip, 2-0'lık sonuçla 3 puanın sahibi oldu.İnönü Stadı'ndaki maçın ilk yarısında oyunun hakimi Beşiktaş'tı. Delgado'nun etkisiz kaldığı ilk yarıda sorumluluk alan Tello önderliğinde hücumda organize olan Beşiktaş, Nobre ve Holosko ile kaçırdığı pozisyonlarından ardından 35'te kullanılan serbest vuruşta Sivok'un kafa golüyle 1-0 öne geçti.Devrenin sonlarında Zapotocny ile bir pozisyondan daha yararlanamayan ev sahibi ekip soyunma odasına tek farklı önde indi.İkinci yarıya da baskılı başlayan Beşiktaş, 48'de Nobre'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı ve kırmızı kart itirazlarında bulundu. Beşiktaş'ı rahatlatan gol ise 56. dakikada organize gelişen atakta Holosko'nun pasında Nobre ile geldi. Kalan bölümde Nobre, Bobo ve Delgado ile farkı artırma şanslarını kaçıran ev sahibi, 2-0'lık skorla kazanan taraf oldu.Beşiktaş bu sonuçla Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi. İnönü'de oynadığı 6. maçta 5. galibiyetini alarak puanını 25'e yükselten Kara Kartal, lider Trabzonspor'un 2 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.BJK İnönü: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Murat ŞahinRüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Zapotocny, Ekrem, Cisse, Delgado, İbrahim Üzülmez, Tello, Holosko, NobreIvesa, Nadareviç, Vucko, Tayfun, Sezgin, Serdar, Doğa (Dk. 38 Can Cumhur), Emre, Murat, Youla, PoljakDk. 35 Sivok, Dk. 56 Nobre (Beşiktaş)Dk. 25 Doğa, Dk. 33 Emre, Dk. 85 Serdar, Dk. 88 Nadareviç, Dk. 90 Lovrek (Eskişehirspor), Dk. 49 Cisse, Dk. 90 Sivok (Beşiktaş)Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Eskişehirspor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısını, evsahibi siyah-beyazlı takım 1-0 önde kapadı.27. dakikada ceza alanında topla buluşan Serdar'ın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.31. dakikada Tello'nun sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Ivesa, topu çizgi üzerinden çıkarırken, Beşiktaşlı oyuncular meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundular.35. dakikada Tello'nun sol çaprazdan kullandığı uzun serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Sivok, meşin yuvarlağı kafayla kalecinin bacakları arasından filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.40. dakikada Tello'nun sol kanattan ortasında, bu kez arka direkte topla Zapotocny buluştu. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.47. dakikada Delgado'nun ara pasında ceza alanında topla buluşan Nobre, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nobre, kaleciyi geçtiği anda yerde kalırken, siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonda hakem ''devam'' kararı verdi.56. dakikada Tello'nun ara pasında topla buluşan Holosko, ceza alanına girdiği anda daha uygun durumdaki Nobre'yi gördü. Nobre, zor pozisyonda topa dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.65. dakikada Delgado'nun soldan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.75. dakikada Holosko'nun ceza alanı önünden sert şutunda, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.80. dakikada Bülent Kocabey'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında topla buluşan Tayfun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.90. dakikada uzun gelen pasta sağ tarafta topla buluşan Bobo, iki rakibini geçerek ceza alanına girdi. Ancak Brezilyalı oyuncu, aynı başarıyı son vuruşta yapamadı ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.