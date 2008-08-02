Kartal Karadeniz'de uçamadı

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Rize Atatrük Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Konuk Beşiktaş daha etkili bir futbol sergilediği ilk yarıda oldukça net pozisyonlardan yararlanamazken, ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda oyundaki tempo düşerken, iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı gözlendi. Çaykur Rizespor 74. dakikada Anderson'un attığı golle 1-0 öne geçmeyi başarırken, kalan bölümde başka gol olmayınca evsahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, 88. dakikada Sedat'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.



ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Bünyamin Gezer xx, Fatih Kalaycı xx, Hüseyin Fidan xx

Çaykur Rizespor: Gonzales xxx, Gökhan xx, İgor xxx, Kürşat xxx, Anıl x (Dk. 45 Anderson xxx), (Dk. 78 Mehmet x), Emrah xx, Cumhur xx, Serhat x (Dk. 30 Suat xx), Sedat xxx, Victoria xxx, Riberio xx

Beşiktaş: Hakan xx, İbrahim Üzülmez xx, Ali Tandoğan xx, İbrahim Kaş x, Gökhan Zan xx, Serdar Özkan xxx, Cisse xx (Dk. 87 Batuhan ?), Holosko xx, Ricardinho xx, Nobre xx, Bobo x (Dk. 70 Aydın x)

Gol: Dk. 74 Anderson (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk 56 İgor, Dk. 57 Gökhan, Dk. 76 Anderson, Dk. 82 Sedat, Dk. 90 Riberio (Çaykur Rizespor), Dk. 68 Bobo, Dk. 82 İbrahim Kaş, Dk. 82 Serdar Özkan, Dk. 90 Aydın (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Dk. 85 Sedat (Çaykur Rizespor)

İLK YARI

17. dakikada Serdar Özkan'ın sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Gonzales'i çalımlayarak altı pas içerisinde çevirdiği topa Victoria'nın müdahalesinde meşin yuvarlak Bobo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda çizgi üzerinde bulunan İgor, filelere gitmek üzere olan topu ayağıyla uzaklaştırdı.

19. dakikada Serhat'ın ceza alanı içerisine ortasında topla buluşan Anıl, kaleci Hakan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, ayağından açtığı meşin yuvarlağa yetişemeyince kaleci Hakan kalesini terk ederek topu ayaklarıyla kontrol etti.



28. dakikada Serdar Özkan'ın soldan ceza alanına ortasında kaleci Goncales'in yumruklarıyla uzaklaştırmaya çalıştığı top Bobo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defans oyuncularına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

29. dakikada Serdar Özkan'ın kullandığı korner atışında ceza alanında topla buluşan Holosko'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

31. dakikada kazanılan faul atışında Ricardinho'nun ceza alanına ortasında Bobo'nun şutunda top kaleci Gonzales'te kaldı.

40. dakikada İbrahim Üzülmez'in soldan ceza alanına ortasında topla buluşan Ali Tandoğan'ın şutunda filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı defans oyuncusu Victoria uzaklaştırdı.

43. dakikada Cisse'nin yaklaşık 25 metreden vuruşunda top kaleci Gonzales'te kaldı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Riberio'nun pasında ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Suat'ın sert şutunda kaleci Hakan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

60. dakikada Serdar Özkan'ın soldan ceza sahasına ortasında kaleci Gonzales'in yumrukladığı top, sağ çaprazdaki Bobo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

68. dakikada Kürşat'ın kullandığı faul atışında topu göğsüyle kontrol eden Riberio'nun vuruşunda meşin yuvarlak siyah-beyazlı defans oyuncularına çarparak tekrar Riberio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Hakan, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

74. dakikada orta sahadan aldığı topla İbrahim Kaş'ı geçen Anderson, meşin yuvarlağı yaklaşık 20 metre sürerek ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Hakan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0.



80. dakikada Nobre'nin ara pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Aydın'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.