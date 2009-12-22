Kartal kalecisini buldu

T24 - 5 sezondur Ankaragücü'nde kaleyi koruyan 24 yaşındaki milli kaleci Serkan Kırıntılı, Beşiktaş yolunda.



Ankaragücü ile olan sözleşmesi devre arası sona erecek olan milli kaleci Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş ile prensipte anlaştığı öğrenildi.



Rüştü Reçber ve Hakan Arıkan'ın sakatlıklarıyla kaleci konusunda büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, bu mevkiyi Serkan Kırıntılı ile doldurmak istiyor.



Sezon başından bu yana Ankaragücü'nde sürekli problemler yaşayan ve kaleci Senecky'nin transferiyle gözden düşen kaleci Serkan Kırıntı ile devre arasında kesin olarak takımdan ayrılıyor. Serkan Kırıntılı'ya Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklifler geldiği öğrenildi. Milli takıma kadar yükselen Serkan Kırıntılı'nın ilk tercihinin Beşiktaş olacağı ve bu konuda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.