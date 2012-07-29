Kartal-Kadıköy metrosu bayramda açılıyor

Dünyanın en hızlı kazılan tüneli unvanına sahip 22 kilometrelik Kadıköy-Kartal metrosu, Ramazan Bayramı'nda seferlere başlayacak.



Anadolu yakasının ilk metrosu Kadıköy-Kartal hattında sona yaklaşıldı.

Ramazan Bayramı'nda yolcu taşımaya başlayacak olan 22 kilometrelik Kadıköy-Kartal metro hattında son deneme seferleri yapılıyor.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, 8 aydır devam eden deneme seferlerinde akıllı vagonların hat ile yüzde yüz uyumu sağlandı.

Dünyanın en hızlı kazılan tüneli unvanına sahip Kadıköy-Kartal metrosu ile birlikte İstanbul'daki mevcut raylı sistem uzunluğu 81 kilometreden 103 kilometreye yükseldi.

80 kilometre hızla çalışma kapasitesine sahip 120 vagon kullanılacak. Hatta çalışacak vagonlar, sürücüsüz kullanım özelliğine sahip.

Geceleri parklanma, tamir-bakım atölyesine intikal gibi operasyonlar, merkezdeki bir operatör vasıtasıyla yapılacak.



Günde 1,5 milyon yolcu kapasitesi



Günde 1.5 milyon yolcu kapasitesi olan metro hattı 1,6 milyar liraya mal oldu. Metro ile Kadıköy-Kartal arası 29 dakikaya inerken yolcu yoğunluğuna göre 1-1,5 dakikada bir sefer yapılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kadıköy-Kartal metro hattının temelini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 2005'te attı.

Kadıköy-Kartal metro hattı Ayrılıkçeşme'de Marmaray ile, Ünalan istasyonunda Uzunçayır Kavşağı'ndaki metrobüs durağıyla, Kadıköy'de tüm deniz ve otobüs hatlarıyla, Kaynarca istasyonunda ise yapımı planlanan metro bağlantısı ile Sabiha Gökçen'e aktarma yapılacak.

Kartal'dan metroya binen bir yolcu Kadıköy'e 29, Üsküdar'a 35, Yenikapı'ya 47, Taksim'e 55, Otogar'a 66, Hacıosman'a 79, Atatürk Havalimanı'na 79, Olimpiyat Stadı'na ise 89 dakikada ulaşabilecek.

22 kilometre uzunluğundaki hattaki 16 istasyon ise şöyle: Kadıköy, Ayrılıkçeşme, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane/Adliye, Soğanlık, Kartal.