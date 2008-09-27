Kartal kaçamadı: 1 -1

Turkcell Süper Lig'de şampiyonluğun güçü adaylarından Beşiktaş, 5. hafta karşılaşmasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile mücadele etti.



Karşılaşmanın 4. dakikasında Holosko'nun attığı golle öne geçen siyah-beyazlı takım, 57. dakikada Adriano'nun golüne engel olamayınca 1-1'lik beraberliğe razı oldu.



Siyah-beyazlı takımın topa daha çok sahip olduğu ve özellikle son bölümlerinde bir çok ozisyon bulduğu karşılaşmada, Nobre ve Delgado'nun ağlarla buluşan iki topu hakem tarafından faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.





SİVOK SAKATLANDI



Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Sivok, mücadeleye devam edemedi ve yerini Gökhan Zan'a bıraktı. Sivok'un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI



İstanbul'daki yağışlı hava ve maçın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı tribünleri boş kaldı. 80 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çok az sayıda taraftar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş karşılaşmasını izledi.



KAZIM KANAT UNUTULMADI



Geçen hafta içinde yaşamını yitiren spor yazarı Kazım Kanat için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 1 - BEŞİKTAŞ: 1



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Bülent Yıldırım x, Baki Tuncay Akkın xx, Selçuk Kaya xx



İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali xx (Dk. 62 Behram xx), Kus xx, Barbosa xx, Mahmut xx, Ekrem xx, Kerim x (Dk. 70 Erman x), Tjikuzu xx, Zeki x, Efe xx, İbrahim Akın xx, Adriano xx (Dk. 84 Serhat ?)



Beşiktaş: Rüştü xx, Serdar Kurtuluş xx, Sivok xx (Dk. 44 Gökhan Zan x), Zapotocny xx, İbrahim Üzülmez xx, Ekrem x (Dk. 74 Bobo x), Cisse xx, Delgado x, Tello xx (Dk. 46 Uğur x), Holosko xx, Nobre xx



Goller: Dk. 4 Holosko (Beşiktaş), Dk. 57 Adriano (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)



Sarı Kartlar: Dk. 29 Zeki, Dk. 84 Erman (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Dk. 56 Serdar Kurtuluş, Dk. 59 Rüştü, Dk. 82 Nobre (Beşiktaş)





İKİNCİ YARI



4. dakikada Ekrem'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Holosko, ceza alanına girer girmez sert vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-0.



12. dakikada Tjikuzu'nun uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.



17. dakikada bu sefer İbrahim Akın'ın ceza alanı önünden vuruşunda, top yandan auta çıktı.



18. dakikada Tello'nun soldan ortasında ceza alanında savunmadan dönen topa Nobre, bekletmeden sert vurdu, ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.



28. dakikada Ekrem'in sağdan ortasında ceza alanında topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda, kaleci Mehmet Ali meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



34. dakikada Delgado'nun ara pasında savunmanın arkasında topa müdahale eden Nobre'den önce kaleci Mehmet Ali, kalesini terkederek ceza alanı dışında meşin yuvarlağı taca attı.



38. dakikada sağda Ekrem'den topu kurtaran Kus, orta şut karışımı biçiminde sert vurdu, ancak ceza alanında kimsenin müdahale edemediği top korner bayrağının dibinden auta gitti.



39. dakikada Efe, ceza alanı içine dek taşıdığı topu son çizgide altıpasın önünde bulunan Adriano'ya bıraktı. Bu futbolcu sert vurdu, ancak meşin yuvarlak kendisini yere atan Sivok'dan döndü. Dönen topu önünde bulan İbrahim Akın'ın etkisiz şutunda ise top savunmada kaldı.



45. dakikada Kerim'in sağdan ortasında Adriano'nun kafayla aşırdığı topla arka direkte boş pozisyonda buluşan Efe'in kafa şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti ve Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.



İKİNCİ YARI



57. dakikada İbrahim Akın'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında savunmanın arasında topla buluşan Adriano, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek beraberliği sağladı: 1-1.



58. dakikada Uğur'un uzak mesafeden şutunda, kaleci Mehmet Ali'den dönen topa müdahale eden Nobre, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak maçın hakemi faul gerekçesiyle golü vermedi. Beşiktaşlılar bu karara itiraz ederken, rakip kaleye dek gelen Rüştü, sarı kart gördü.



66. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağ çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Holosko'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



73. dakikada Holosko, sağdan taşıdığı topu ceza alanına girdiği anda arka direkte Ekrem'e bıraktı. Ancak bu oyuncu topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.



73. dakikada Delgado'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



77. dakikada Delgado'nun sağdan kullandığı köşe atışında, altıpasta topla buluşan Gökhan Zan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



78. dakikada İbrahim Üzülmez'in soldan ortasında, ceza alanında bulunan Cisse'nin ayak koyduğu top, kaleci Behram'da kaldı.



80. dakikada İbrahim Akın, rakiplerinden kurtardığı topu Efe'ye bıraktı. Ceza alanı önünde topla buluşan Efe'nin şutunda, meşin yuvarlağa kaleci Rüştü sahip oldu.



86. dakikada İbrahim Akın'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında topla buluşan Serhat'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Beşiktaş savunması daha sonra topu uzaklaştırdı.



89. dakikada Delgado'nun ceza alanına cepheden bakan bir yerden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Behram son anda uzanarak topu kornere çeldi.



İlk yarıda Holosko'nun golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Adriano'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi ve iki takım da 1'er puan aldı.



