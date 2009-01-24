Kartal iyi başlamak istiyor



Turkcell Süper Lig'de 17. hafta maçında bugün İnönü Stadı'nda Beşiktaş, Denizlispor'u saat 19.00'da konuk edecek.



Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında bugün BJK İnönü Stadı'nda Denizlispor'u konuk edecek Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci bölüme iyi başlamak istiyor.



BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Selçuk Dereli yönetecek.



Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir İtalya'da tedavi gören takım kaptanı Delgado'nun yanı sıra, Fortis Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile yapılan karşılaşmada kırmızı kart gören Gökhan Zan, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kupada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yapılan maçta sakatlanan Bobo da yarınki maçta görev alamayacak.



YUSUF ŞİMŞEK İLK KEZ



Devre arasında sürpriz bir şekilde Bursaspor'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu Yusuf Şimşek, teknik heyetin görev vermesi halinde bugünkü maçta ilk kez resmi bir müsabakada siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkacak.



Ligin ilk bölümünde Bursaspor'da forma giyen Yusuf, teknik direktör Mustafa Denizli'nin kendisine görev vermesi halinde BJK İnönü Stadı'nda ilk heyecanını yaşayacak.



Bu arada siyah-beyazlı takımın bir diğer yeni transferi Erkan Zengin konusunda ise uluslararası yetki belgesinin beklendiği bildirildi. Bu belgenin gelmesinin ardından Erkan'ın lisansının çıkarılacağı ifade edildi.



5 OYUNCU SARI KART CEZASI SINIRINDA



Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Denizlispor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlı takımın futbolcularından Serdar Özkan, Cisse, Rüştü, İbrahim Toraman ve Nobre, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.





Beşiktaş'ın Denizlispor karşısında sahaya, Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, Ekrem Dağ, Cisse, Yusuf Şimşek, Tello, Nobre ve Holosko onbiri ile çıkması bekleniyor.



Denizlispor'da ise Sivasspor ile oynanan kupa maçında sakatlanıp sezonu kapatan İzzet Akgül forma giyemeyecek.



Deplasman takımı Denizlispor'un sahaya, Cenk, Şener (Feridun), İrineu Couto (Wesley), Roman Kratochvil, Çağlar Birinci, Roberts, Tomas Abraham, Zafer Çevik, Braga (Selahattin), Fatih Yiğen ve Lietava onbiri ile çıkması bekleniyor.

