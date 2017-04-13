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Spor

Kartal işini 2 dakikada zora soktu; Lyon 2-1 Beşiktaş

Lyon-Beşiktaş maçı yaklaşık bir saatlik gecikmeyle başladı

13 Nisan 2017 23:54

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş 1-0 öne geçtiği maçta Fransız temsilcisi Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin rövanşı 20 Nisan'da oynanacak. Lyon Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş'ın golünü 15. dakikada Babel atarken, ev sahibi Lyon'a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tolisso ve 84. dakikada Fabri'nin büyük hatası sonrasında Morel kaydetti.

UEFA'nın yüksek riskli olarak nitelendirdiği Olympique Lyon - Beşiktaş maçı öncesi olaylar çıktı. İlk olarak tribünlerde patlama sesleri duyuldu. Daha sonra tribünlerde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Bunun üzerine çok sayıda taraftar sahaya indi. Olympique Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Olympique Lyon olaylarla ilgili olarak, "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi" açıklamasını yaptı.

Statta meşale yakılmasının ardından, oyuncular Beşiktaşlı taraftarları böyle uyardı

Mücadele, güvenlik önlemleri arttırıldıktan sonra yaklaşık bir saatlik gecikmeyle başladı.

Zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetiyor. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstleniyor. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano da ilave yardımcı hakem olarak görev alıyor.

 

 

İlk 11'ler

 

LYON: Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Adriano, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

 

Aboubakar cezalı

 

Beşiktaş'ta cezalı Vincent Aboubakar, mücadelede forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maçla cezalandırılan Aboubakar, Olympique Lyon karşısında oynayamayacak.

Olympique Lyon'da ise Maxime Gonalons, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

 

Sınırdakiler

 

Çeyrek final ilk maç öncesi iki takımda da kart sınırında oyuncular bulunuyor.

Beşiktaş'ta oynamaları halinde Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin yarın kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Fransa temsilcisinde ise Maxwel Cornet, Sergi Darder, Rafael ile Lucas Tousart, kart sınırında yer alıyor.

 

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